BOTAŞ'tan yaşanan gelişme sonrası yapılan açıklamada "Kahramanmaraş- Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı , İslahiye , Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıkarken, BOTAŞ yetkilileri yaşanan olay sonrası devreye girdi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Deprem sonrası doğalgaz boru hattında patlama! 3 ile doğal gaz akışı durduruldu - Son Dakika

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