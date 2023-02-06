Deprem sonrası doğalgaz boru hattında patlama! 3 ile doğal gaz akışı durduruldu - Son Dakika
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Deprem sonrası doğalgaz boru hattında patlama! 3 ile doğal gaz akışı durduruldu

06.02.2023 10:46

Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, İslahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremle birlikte Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğalgaz boru hattında patlama ve yangın yaşandı.

DEPREMLE BİRLİKTE PATLAMA VE YANGIN

Köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıkarken, BOTAŞ yetkilileri yaşanan olay sonrası devreye girdi.

3 İLE DOĞAL GAZ AKIŞI DURDURULDU

BOTAŞ'tan yaşanan gelişme sonrası yapılan açıklamada "Kahramanmaraş- Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, İslahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Deprem sonrası doğalgaz boru hattında patlama! 3 ile doğal gaz akışı durduruldu - Son Dakika

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