Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremle birlikte Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğalgaz boru hattında patlama ve yangın yaşandı.
Köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıkarken, BOTAŞ yetkilileri yaşanan olay sonrası devreye girdi.
BOTAŞ'tan yaşanan gelişme sonrası yapılan açıklamada "Kahramanmaraş- Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, İslahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Ekonomi › Deprem sonrası doğalgaz boru hattında patlama! 3 ile doğal gaz akışı durduruldu - Son Dakika