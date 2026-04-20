Boyabat'ta IPARD III Hibe Destek Tanıtımı

20.04.2026 17:19
Boyabat'ta çiftçilere IPARD III hibe destek programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çiftçiler, IPARD III hibe destek programı hakkında bilgilendirildi.

Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İletişim Uzmanı Serhat Taş tarafından tarım, hayvancılık, gıda sektörleri ve zanaatkarlık alanlarında sağlanan hibe destekleri ve çağrı süreçlerine ilişkin sunum yapıldı.

Kaymakamı Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, IPARD'ın sağladığı desteklerin ülkede üretimi artırmanın yanında çiftçilere de gelir sağladığını söyledi.

İlçelerinde de çiftçilere bu alanda destekler sağladığını ve sağlanmaya devam edeceğini kaydeden Yılmaz, toplantıyı çiftçilerin bilgilendirilmesi açısından çok önemli gördüğünü aktardı.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, Samsun TKDK İl Koordinatörü Yusuf Özbey, çiftçiler ve yatırımcılar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, Ekonomi, Son Dakika

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü Ardından iki kardeş çıktı Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı
Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması
Premier Lig’de 4-3’lük çılgın maç Gitti denen maç döndü Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü
Bayern Münih nisan ayında şampiyon Bayern Münih nisan ayında şampiyon
Arsenal’i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı Arsenal'i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan “COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı“nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı"nda konuştu

17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
16:45
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
14:49
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
14:44
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
