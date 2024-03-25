Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Küçük Sanayi Sitesi\'nin yapım sürecini anlattı

Ekonomi

Bozkurt Belediye başkanı Birsen Çelik, Bozkurt'ta inşasına başlanan 'Küçük Sanayi Sitesi'nin yapımı ile ilgili süreci anlatarak, Bozkurtlu sanayi esnafına müjdeyi verdi.

Bozkurt Belediye Başkanı ve CHP Bozkurt Belediye Başkan adayı Birsen Çelik, Bozkurt'a bir müjdeyi daha verdi. İlçede sanayi esnafı ile birlikte iştişare ederek geliştirilen 'Küçük sanayi sitesi' projesine start verildi. 10 gün içerisinde 4 dükkanın teslim edileceği projede sanayi esnaflarının Haziran ayında 25 dükkanın tamamı yapılarak ilçe esnafına teslim edilecek.

Proje ilgili detayları açıklayan Başkan Çelik, "Küçük sanayi sitemizin temelini attık. jeolojik etütlerini yaptırıyoruz. Küçük sanayi sitemizi Haziran ayında 25 tane dükkanı esnafımıza teslim edeceğiz. Biz söz verince yaparız. Sanayicilerimizle beraber oturduk. Onların talepleri doğrultusunda planlarımızı projelerimizi gerçekleştirdik. ve en kısa zamanda 4 işyerimiz bitiyor. Daha sonrasında 25 işyerimizi tamamı Haziran ayında anahtarı ile birlikte teslim edilecek. Sanayicilerimize bu müjdeyi vermekten dolayı çok mutluyum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ