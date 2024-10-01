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Ekonomi

Brent Petrol 71,75 Dolar

Brent petrol fiyatı, artan gerilim ve Fed açıklamalarıyla 71,75 dolardan işlem görüyor.

01.10.2024 11:18
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artarak 71,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 68,25 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin küresel arzda aksamaya neden olacağı endişeleriyle yükseldi.

Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam durumda ve bunu korumak için Fed'in araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti.

İş gücü piyasası koşullarında daha fazla soğumaya ihtiyaç olduğuna inanmadığını ifade eden Powell, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 61 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Söz konusu beklentilerin ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artırması bekleniyor.

Bunun yanı sıra küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'da süren çatışmalar petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklemeyi sürdürüyor.

Suriye rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in, başkent Şam'a gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir haberde, İsrail'in, yerel saatle 02.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği öne sürüldü.

Öte yandan rejim medyası, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in hedef aldığı belirtilen Mezze bölgesinde İran'ın Şam Büyükelçiliği yer alıyor. İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,65 ile 73,60 dolar aralığının direnç, 70,89 ile 70,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol 71,75 Dolar - Son Dakika

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