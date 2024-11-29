Brent Petrol 72,79 Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Brent Petrol 72,79 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı 72,79 dolara çıktı. Orta Doğu'daki çatışmalar ve zayıf dolar etkili.

29.11.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,79 ???dolardan işlem görüyor.

Dün 72,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 artarak 72,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, ateşkes çağrılarına rağmen Orta Doğu'da çatışmanın hız kesmemesi ve ABD dolarının diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesi etkili oluyor.

Çarşamba günü İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girmişti. Uzmanlar, söz konusu ateşkes anlaşmasının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da durdurması konusunda baskı oluşturabileceğini öngörüyordu. Ancak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı son açıklamalar bu beklentiyi boşa çıkardı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'e konuşan Başbakan Netanyahu, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini, sadece esir takası için saldırılara "ara verebileceklerini" söyledi. Lübnan'daki koşulların Gazze'dekinden farklı olduğunu öne süren Netanyahu, İsrail'in Hamas'ı "ortadan kaldırmaya" ancak Hizbullah'ın yeniden silahlanmasını engellemeye çalıştığını öne sürdü.

İsrail ve Lübnan'da Hizbullah'ın ateşkes ihlali durumunda savaşın daha büyük boyutlara ulaşabileceği endişesinin piyasalarda arz endişesini tekrar gündeme getirmesi, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Lübnan'da ateşkesin "kısa sürebileceğini" öne süren Netanyahu, İsrail ordusuna Hizbullah'ın ateşkesi bozması halinde "şiddetli" saldırılara hazırlanma talimatı verdiğini söyledi. Netanyahu, anlaşmanın ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde İsrail ordusuna şiddetli bir savaşa hazırlanma talimatı verildiğini kaydetti.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,32 düşüşle 105,799 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri Çin ve ABD arasında yeni bir ticaret savaşı olmayacağı beklentisi piyasaları olumlu etkiliyor. ABD'de yeni başkan seçilen Donald Trump'ın planladığı yüksek tarife adımlarına karşın Çin tarafının gerilimi tırmandırmak yerine müzakere yolunu tercih edebileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de hükümetin olası tarifelerin etkisini azaltmak için gelecek ay ekonomiyi destekleyici adımlarına devam edeceğine ilişkin haber akışı da risk iştahını destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,92 doların direnç, 70,48 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol 72,79 Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:29 Merkez Bankası 20 Kasım’da sahte dolarlar için rapor hazırlamış Merkez Bankası 20 Kasım'da sahte dolarlar için rapor hazırlamış
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:26 Halep savaşında ölü sayısı 100’ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
17:30 İstanbul’da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı
16:55 Samet Aybaba’nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu
16:39 Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:01:18. #1.13#
SON DAKİKA: Brent Petrol 72,79 Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.