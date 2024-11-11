Brent Petrol Fiyatlarında Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatlarında Düşüş

Brent petrol varil fiyatı 73,79 dolara geriledi, Çin ekonomik sorunlar nedeniyle talep endişesi artırıyor.

11.11.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,79 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 75,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,12 azalarak 73,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,13 dolardan alıcı buldu.

Çin'de hükümetin ekonomiyi destekleme yönelik attığı adımların piyasa beklentilerinin gerisinde kaldığına ilişkin endişeler, dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesinde talebin yavaşlayacağı öngörülerini destekleyerek fiyatları baskıladı.

Çin'de yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, zayıflayan iç talep ve fiyatlarda deflasyon eğilimi gibi kronikleşen problemler ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumundaki ülkede yasama organı işlevini yerine getiren Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesinin bu hafta yaptığı toplantının ardından ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla borç sorunları yaşayan yerel yönetimlere özel borç tahvili çıkarma kotasının 3 yıl için 6 trilyon yuana (yaklaşık 840 milyar dolar) yükseltilmesine karar verildi.

Ayrıca, Orta Doğu'da süregelen çatışmalarda ateşkes sağlanmasına yönelik çalışmaların devam etmesi de fiyatların düşüşünde kısmen etkili oluyor.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile ateşkese varılmasını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasını ve ülkenin güneyinde yalnızca devletin silahlarının bulunmasını talep ettiklerini açıkladı.

Mikati, ülkesinin Riyad Büyükelçiliği'nde yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yalnızca devletin silahlarının bulunması, herkesin devletin otoritesine tabi olması ve her alanda tek yetkilinin devlet olması için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 76,50 doların direnç, 71,49 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatlarında Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:32 Hakem Umut Meler’i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
09:39 Meteoroloji’den 15 ile yağış uyarısı Meteoroloji'den 15 ile yağış uyarısı
09:09 El Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
17:15 Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem
17:00 Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon
16:39 Trabzonspor’da 4 yıldız birden kadro dışı bırakıldı Trabzonspor'da 4 yıldız birden kadro dışı bırakıldı
16:23 Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
16:21 3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi’yi unutmadı 3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi'yi unutmadı
15:48 Kolluk güçlerinin zor kullanma yetkisi Kolluk güçlerinin zor kullanma yetkisi
15:40 Göztepe, Konyaspor’u sahasında 2-0 yendi Göztepe, Konyaspor'u sahasında 2-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 10:59:22. #1.12#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatlarında Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.