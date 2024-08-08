Brent Petrolü 78,19 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü 78,19 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,19 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD ve Çin ekonomilerine ilişkin belirsizlik ve talep endişeleriyle ilişkilendiriliyor. Ayrıca Orta Doğu'da yükselen tansiyon ve Libya'daki üretim durması da arz endişelerini artırıyor. Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarının azalması fiyatları destekleyici bir etken olarak öne çıkıyor.

08.08.2024 10:00
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 azalarak 78,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 75,21 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin ekonomilerine ilişkin belirsizlik, petrol piyasalarında talep endişelerini beslemeye devam ediyor.

Çin ekonomisinin beklentilerin altında büyüme kaydetmesiyle son dönemde piyasalarda zemin kazanan talep endişelerinin, geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin yol açtığı resesyon korkusuyla güçlenmesi, petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

Fiziki piyasada görülen olası daralma işaretleri ise fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından çatışmaların daha geniş alana yayılma ihtimali, petrol piyasalarında arz endişelerini besliyor.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükseldi.

Ayrıca, Libya'nın en büyük petrol sahasında mücbir sebep nedeniyle üretimin durması da arz endişelerine katkı sağlıyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) dün yapılan açıklamada, Şerare Petrol Sahası'nda ham petrol yükleme işlemlerinin engellendiği, bu durumun ise üretimi ve Zaviye Limanı'ndaki ihracatı durdurduğu kaydedildi.

Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası, günlük yaklaşık 300 bin varil petrol üretim kapasitesiyle ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarının azaldığına ilişkin dün yayımlanan verinin dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin sürekliliğine ilişkin iyimserliği artırması da fiyatları destekleyici unsur olarak öne çıkıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 79,65 ile 82,55 dolar aralığının direnç, 76,75 ile 73,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 78,19 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika

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