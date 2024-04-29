Brent Petrolü Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü Düşüşle Başladı

Brent Petrolü Düşüşle Başladı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,56 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 89,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,21 dolar seviyesinde tamamladı. Petrol fiyatları, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların artması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi üzerine haftaya düşüşle başladı.

29.04.2024 09:45
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,56 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 89,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 düşüşle 87,56 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,14 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların artması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi üzerine haftaya düşüşle başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail- Filistin arasında ateşkes sağlanması için görüşmeler gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'da bölgesel ortaklarla bir araya geldi.

Ülkenin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken'ın, Gazze'de ateşkes çabaları ile esirlerin serbest bırakılmasını ele alacağı, Gazze'ye yönelik insani yardımı görüşeceği belirtildi.

Büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes sağlanması ihtimali, arz endişelerini azaltarak petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekledi.

Aynı zamanda, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlikler, petrol fiyatlarını düşürücü etkisini sürdürüyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine yılın son çeyreğine doğru gideceğine ilişkin beklentiler ötelenmeye devam ediyor.

Yüksek faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güçlenmesine neden olarak petrolü diğer para birimi kullanan ülkeler için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum, petrol fiyatlarında olumsuz etki yaratıyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,87 ile 88,16 dolar aralığının direnç, 87,43 ile 87,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Gazze, Banka, Fed, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü Düşüşle Başladı - Son Dakika

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