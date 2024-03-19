Brent Petrolü Düşüşle İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???86,12 dolardan işlem görüyor.
Dün 87,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 86,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,92 dolardan alıcı buldu.
Dün petrol fiyatlarının jeopolitik gerilimler ve arz endişelerinin etkisiyle Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle fiyatlar güne düşüşle başladı.
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının kısmi düşüşünde etkili oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,32 artışla 103,76 dolar oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.
Piyasa oyuncularının ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarına ilişkin kararı öncesinde temkinli duruşu fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor. ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Fed'in faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişeleri sürüyor. Fed'in yarın faiz kararını açıklamasıyla soru işaretlerinin kısmen azalabileceği tahmin ediliyor.
Öte yandan, küresel petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da gerginliğin artması fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı kurmaya devam ediyor. Çatışmaların petrol arzını sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.
Yemen Başbakanı Avad bin Mübarek, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de gerilimi yükseltmesi nedeniyle, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg tarafından Husilerle ateşkes için açıklanan yol haritası sürecinin durdurulduğunu açıkladı.
Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'den geçen batılı ve İsrail yanlısı gemileri hedef almayı sürdürüyor. Bölgede karşılıklı çatışmalar devam ederken, geçen hafta Husiler Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir destroyere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı. Bir kaç gün sonra Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 10 saldırı düzenlediğini duyurdu.
Brent petrolde teknik olarak 87,63 ile 88,37 dolar aralığının direnç, 85,70 ile 84,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Brent Petrolü Düşüşle İşlem Görüyor - Son Dakika
Kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği sağlayacak.
Adana'da bu sene kış mevsiminde yağışların azlığı nedeniyle barajlarda sular çekilmeye başladı. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayıp, 'Yaz dönemlerinde barajlarda meydana gelen buharlaşma, tarımsal sulama ve enerji için kullanılan suyla birlikte ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar etkinliğine katıldı. Şimşek, Denizli'nin büyüme potansiyeline dikkat çekerek, Başkan Osman Zolan'ın hizmetlerini övdü.
Yunusemre Belediyesi tarafından kurulan halk ekmek büfeleri, vatandaşlara ucuz ve sağlıklı ekmek imkanı sunmaya devam ediyor. Laleli Mahallesi'ndeki büfenin de hizmete girmesiyle birlikte toplamda 17 noktada hizmet verilecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşan şehir için çalışmalarını yeni dönemde de sürdüreceklerini belirterek, otopark kapasitesini yapacakları 50 bin araçlık yatırımla üst seviyeye taşıyacaklarını açıkladı.
Fildişi Sahilleri ve Gana'da bulunan büyük kakao fabrikaları, artan tohum maliyetlerini karşılayamadığı için üretimlerini kısmaya ya da durdurmaya karar verdi. Bu durumun dünya çapındaki kakao üretimi ve tedarikini etkileyerek çikolatalarda fahiş fiyat artışlarına neden olacağı tahmin ediliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?