Brent petrolün varil fiyatı 98,69 dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 98,69 dolar

31.08.2022 10:02
Brent petrolün varil fiyatı 98,69 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 98,69 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 98,69 dolardan işlem görüyor.

Dün 103,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 98,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92,38 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin yüksek seyrettiğine ilişkin veriler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin benzin stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3,4 milyon varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Ülkenin ticari ham petrol stoklarında ise beklentinin aksine 593 bin varil artış öngörüldü.

Ticari ham petrol stoklarındaki artışa rağmen ABD'nin benzin stoklarında beklenenden fazla düşüş öngörüsü talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yükselişini destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

İran nükleer anlaşmasına ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Avrupa Birliği'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik teklifinin kabul edilmesi durumunda piyasaya daha fazla petrol gireceği öngörülüyor.

Öte yandan, merkez bankalarının daha agresif faiz artırımlarına gitmesi durumunda ortaya çıkabilecek ekonomik yavaşlamanın petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 99,01 ile 99,48 dolar aralığının direnç, 98,54 ile 98,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Erasmus bahanesiyle binlerce öğrenci ve öğretmen AB ülkelerine iltica etti! Dışişleri kırmızı alarm verdi Erasmus bahanesiyle binlerce öğrenci ve öğretmen AB ülkelerine iltica etti! Dışişleri kırmızı alarm verdi Almanya Başbakanı Scholz: 'Enerji fiyatlarının tavan yapmaması için adımlar atacağız' Almanya Başbakanı Scholz: 'Enerji fiyatlarının tavan yapmaması için adımlar atacağız' Polonya'dan AB'ye Emisyon Ticaret Sistemi'ni askıya alma çağrısı Polonya'dan AB'ye Emisyon Ticaret Sistemi'ni askıya alma çağrısı
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Hamster Coin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 98,69 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:09:52. #1.13#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 98,69 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement