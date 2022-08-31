Brent petrolün varil fiyatı 98,69 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 98,69 dolardan işlem görüyor.

Dün 103,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 98,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92,38 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin yüksek seyrettiğine ilişkin veriler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin benzin stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3,4 milyon varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Ülkenin ticari ham petrol stoklarında ise beklentinin aksine 593 bin varil artış öngörüldü.

Ticari ham petrol stoklarındaki artışa rağmen ABD'nin benzin stoklarında beklenenden fazla düşüş öngörüsü talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yükselişini destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

İran nükleer anlaşmasına ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Avrupa Birliği'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik teklifinin kabul edilmesi durumunda piyasaya daha fazla petrol gireceği öngörülüyor.

Öte yandan, merkez bankalarının daha agresif faiz artırımlarına gitmesi durumunda ortaya çıkabilecek ekonomik yavaşlamanın petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 99,01 ile 99,48 dolar aralığının direnç, 98,54 ile 98,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.