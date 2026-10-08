BTSO başkanlık seçimini 82 oyla kazanan Özer Matlı, odanın yeni başkanı oldu - Son Dakika
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BTSO başkanlık seçimini 82 oyla kazanan Özer Matlı, odanın yeni başkanı oldu

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BTSO başkanlık seçimini 82 oyla kazanan Özer Matlı, odanın yeni başkanı oldu
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BTSO'da 159 meclis üyesinin oy kullandığı başkanlık seçimini 82 oyla kazanan Özer Matlı, odanın yeni başkanı oldu. Matlı, meclisin şeffaf olacağını ve ortak fikirlerle hareket edileceğini, üyelere hesap verileceğini söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) Özer Matlı başkanlığa seçildi.

BTSO'nun 1 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerinde komite ve meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı seçimleri de tamamlandı.

Odanın hizmet binasında, 159 meclis üyesinin oy kullandığı, mevcut başkan İbrahim Burkay ile Özer Matlı'nın yarıştığı seçimde 82 oy alan Matlı, odanın yeni başkanı oldu.

Seçimlerin ardından Özer Matlı başkanlığındaki yönetim kurulu Abidin Şakir Özen, Sinan Topuk, Murat Çağlar, Osman Güler, Safa Yaşar Çelik, Seyfullah Baylan, Savaş Keskin, Mehmet Zahit Yanar, Elif Özhan ve Zeki Eker'den oluştu.

Ayrıca seçimlerde BTSO'nun yeni meclis başkanı da Erol Dağlıoğlu oldu.

"Ortak fikirlerle hareket eden bir kurum olmaya talibiz"

Özer Matlı, yaptığı açıklamada güzel bir seçim atmosferi yaşadıklarını ve motivasyonunu hiç düşürmediğini söyledi.

Bu şehrin bir evladı olduğunu ifade eden Matlı, "Her zaman alın teriyle üreten insanların sesi olmaya, onların yanında olmaya özen gösterdik. KOBİ'lerin, olumlu bakan sanayicilerin sesi olarak buraya talip olduk. İyi bir Bursasporlu olmaya çalıştık. Kulübümüzle gurur duyduk." dedi.

Matlı, mevcut yönetime her zaman saygı gösterdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Herkesi dinleyelim, ortak işler yapalım, şehrin zanaatkarıyla, sanayicisiyle, KOBİ'siyle beraber olalım' dedik ve bunları yaparken de 'ayağımız yere bassın, dönemsel ekonomik piyasalardaki durgunlukla beraber tasarruf edelim' dedik. 'Üyemize hesap verelim, meclisimizi şeffaf yapalım' dedik. Üyeler bilsin, aidatlarını ve eksik gördükleri yerleri sorgulasın istedik. Tek amacımız buydu."

BTSO meclisinin bugünden itibaren herkesin meclisi olduğunu vurgulayan Matlı, şunları kaydetti:

"Ortak fikirlerle hareket eden bir kurum olmaya talibiz. Şeffaflıkla ilgili bunun hesabını her zaman vereceğiz. Eksik, yanlış, kasıtlı yapılan işler varsa bunları da sorgulayacağız. Bursa'nın bir evladı olarak Bursalı iş insanları bize yeni bir görevi layık gördü. İnşallah bundan sonra kimseye mahcup olmadan, hesabını veremeyeceğimiz bir iş yapmadan 4 yıl geçirmek nasip olsun."

Kaynak: AA
Bursa Ticaret Ve Sanayi OdasıEkonomiGüncelSon Dakika

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