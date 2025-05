Burgan Bank'tan 552,9 Milyon Lira Net Kar

Burgan Bank, finansal büyümesine devam ederek 2025'in ilk 3 ayında 552,9 milyon lira net kar elde ettiğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Burgan Bank, yılın ilk çeyreğindeki finansal sonuçlarını paylaştı.

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesini destekleyen ve istihdam fırsatı yaratan stratejik sektörlere odaklanan Burgan Bank, bu dönemde ekonomiye toplam 98,9 milyar lira kredi desteği sağladı. Toplam aktif büyüklüğünü 139,6 milyar lira seviyesine çıkaran bankanın konsolide sermaye yeterlilik oranı, sektör ortalamasının üzerinde bir performansla yüzde 18,3 olarak gerçekleşti.

552,9 milyon lira net kar elde eden Burgan Bank'ın kurumsal ve ticari bankacılık alanında sunduğu finansman desteği, 83 milyar liraya ulaştı. Bu kaynağın 59 milyar lirası nakit kredi, 24 milyar lirası ise gayri nakit kredi olarak sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, 2025'e güçlü bir başlangıç yaptıklarını, sağlam bilanço yapısı, etkin risk yönetimi anlayışı ve dijital bankacılık yatırımlarına hız kesmeden devam eden stratejileriyle bu dönemde büyümelerini sürdürdüklerini belirtti.

Dinamik ve çevik bir anlayışla bilançolarını etkin şekilde yöneterek, müşteri ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmeyi önceliklendirdiklerini kaydeden Dinç, nakit yönetimi ve dış ticaret hizmetlerinde sundukları yenilikçi çözümlerle toplam tahsilat hacmini güçlendirdiklerine değindi.

SGK tahsilatlarında yüzde 49, tahsil çek hacminde ise yüzde 31 büyüme sağladıklarını aktaran Dinç, "Grup bankalarımızla oluşturduğumuz güçlü sinerji ve sunduğumuz kaliteli hizmetin katkısıyla dış ticaret hacmimizi ilk çeyrek sonu itibarıyla 827 milyon dolara yükselttik. Kurumsal ve ticari bankacılık bünyesinde hayata geçirdiğimiz faktoring işlemleriyle KOBİ segmentindeki müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Büyüyen ve güçlenen satış ekibimizle yeni ödeme ve tahsilat altyapılarına ilişkin teknoloji yatırımlarımız, müşterilerimizin faktoring kullanımını artırmaya devam ediyor. Faktoring alanında büyümeyi sürdüreceğiz."

"Müşteri sayımız yüzde 11 arttı"

Dinç, "ON Dijital Bankacılık" tarafında büyümeye hız kesmeden devam ettiklerini, daha basit ve yalın bir tasarımla yeniledikleri "ON Dijital" uygulamasının müşterilerden beğeni aldığını, müşterilerin en sık kullandıkları fonksiyonlarla uygulama ekranını kolayca kişiselleştirebildiğini, işlemlerini daha hızlı ve pratik hale getirebildiğini, tüm hisse ve fon hesaplarındaki varlıklarını ve varlıklarındaki gelişimleri tek ekran üzerinden görüntüleyebildiğini aktardı.

Müşteri sayılarının geçen yıl sonuna göre yüzde 11 artışla 1,17 milyon seviyesine ulaştığına değinen Dinç, "Uzaktan müşteri edinimi alanında pazar payımızı mart ayı itibarıyla yüzde 8,08'e taşıyarak sektör ortalamasının üzerinde bir performans gösterdik. Bir yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdiğimiz ve her ay 1500 liraya kadar nakit iade sağlayan, yıllık kart ücreti olmayan kredi kartımızla, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Birikim yönetimi iş kolunda, yatırım fonu çeşitliliklerini artırarak anlaşmalı portföy yönetim şirketi sayılarını 19'a yükselttiklerini aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"Kurumsal web sitemize eklediğimiz 'Fon Getirileri' alanıyla müşterilerimize yatırım fonları arasında karşılaştırmalı analiz imkanı sunduk. Böylece, yatırım danışmanlığı hizmetlerimizi daha şeffaf ve erişilebilir hale getirdik. Önümüzdeki dönemde de ürün ve hizmet portföyümüzü müşterilerin yatırım stratejilerine yön verecek şekilde zenginleştirmeye, kullanıcı dostu, dijital çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Dinç, sigortada 2024'te başlattıkları stratejik dönüşüm ve güçlendirdikleri organizasyon yapıları sayesinde faaliyetlerine hız kazandırdıklarını, müşteri odaklı hizmet anlayışları ve dijitalleşme vizyonuyla geliştirdikleri ürün ve hizmetler sayesinde sigorta komisyon gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre 5,4 kat artırdıklarını bildirdi.

Dinç, şöyle devam etti:

"Toplam işlem hacminde sektörde ilk 10, işlem adedi toplamında ilk 5 şirket içinde yer aldığımız leasing tarafında, aktif büyüklüğümüzü yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 artırarak 14,5 milyar liraya çıkardık. 50-100 bin dolar aralığındaki işlemlerde elde ettiğimiz yüzde 12,9 pazar payıyla sektörde ilk 3 şirket arasında yerimizi koruduk. Filo kiralama iş kolunda gerçekleştirdiğimiz, dijital çözümlere odaklanan stratejik işbirlikleriyle müşterilerimize daha da fazla değer yaratıyoruz. IoT ve yapay zeka teknolojileriyle desteklenen, veriye dayalı filo yönetim altyapısıyla sunduğumuz çözümler sayesinde kiradaki araç sayımızı bir önceki yıl sonuna göre yüzde 6 oranında artırdık. Toplam araç parkımızın yatırım değeri ise 6,3 milyar liraya ulaştı. Gelişmiş veri analitiği, sürücü davranış analizi, erken arıza tespiti ve çevreci sürüş raporları gibi fonksiyonlarla desteklenen 'CAN Bus' tabanlı telematik çözümlerle müşterilerimize daha kontrollü, verimli ve sürdürülebilir filo operasyonları sunmaya başladık. Bu sayede, araçların ikinci el değerinin korunmasına da önemli katkı sağlıyoruz."

Bu başarıların arkasında, çalışanların özverili katkısı, müşterilere sundukları yüksek kaliteli hizmet anlayışı ve teknolojik dönüşüm yatırımlarının yer aldığını aktaran Dinç, "Önümüzdeki dönemde de müşteri deneyimini sürekli geliştirerek, sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejimize sadık kalmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.