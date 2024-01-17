 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa, Türkiye'nin Otomobil Üretiminin Yarısından Fazlasını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa, Türkiye'nin Otomobil Üretiminin Yarısından Fazlasını Gerçekleştirdi

Geçen yıl Türkiye'nin toplam otomobil üretiminin yarısından fazlası, Bursa'da gerçekleştirildi. Bursa'daki otomotiv firmaları OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan fabrikaları, Türkiye'nin 2023'teki otomobil üretimine en fazla katkıyı sağladı. OYAK Renault fabrikası, 325 bin 366 adetlik otomobil üretimiyle ülkede ilk sırada yer aldı. Bursa'nın günlük otomobil üretimi ortalama 1360 oldu. Türkiye'nin otomobil ihracatı ise adet bazında yüzde 16,1 artış gösterdi ve Bursa'nın toplam otomobil ihracatına katkısı yüzde 41,18 oldu.

Bursa, Türkiye\'nin Otomobil Üretiminin Yarısından Fazlasını Gerçekleştirdi
17.01.2024 - 11:52,
Abone Ol

Geçen yıl Türkiye'nin toplam otomobil üretiminin yarısından fazlası, önemli otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Bursa'da gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden yaptığı derlemeye göre, dernek üyesi firmaların 2023'teki toplam otomotiv üretimi traktör dahil 1 milyon 525 bin 963 adedi buldu.

Dernek üyesi firmaların geçen yıl gerçekleştirdiği otomobil üretimi ise 2022'ye göre yüzde 17,5'lik artışla 952 bin 667 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 2023'teki otomobil üretimine en fazla katkıyı, otomotiv firmaları OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan fabrikalarının bulunduğu Bursa verdi.

OYAK Renault ve TOFAŞ, 496 bin 438 adetlik imalatla Türkiye'nin toplam otomobil üretiminin yüzde 52,11'ine imza attı. Bursa'nın günlük otomobil üretimi ortalama 1360 oldu. Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren OYAK Renault fabrikası 325 bin 366 adetlik otomobil üretimiyle ülkede ilk sırada yer aldı.

Kocaeli'deki Hyundai Assan 242 bin 16 adetle ikinci, Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota ise 212 bin 843 otomobil imal ederek üçüncü, Bursa'daki TOFAŞ ise 171 bin 72 adetlik üretimle 4. sırada yer aldı.

Geçen yıl Ford Otosan'ın otomobil üretimi ise 1370 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin otomobil ihracatı adet bazında yüzde 16,1 artış gösterdi

2023'te Türkiye'nin otomobil ihracatı ise 2022'ye kıyasla yüzde 16,1 artışla 571 bin 218'den 663 bin 90 adede yükseldi.

Geçen sene en fazla otomobil ihracatını üretimde olduğu gibi 230 bin 397 araçla OYAK Renault gerçekleştirdi.

İhracatta Hyundai Assan 205 bin 200 adetle ikinci, Toyota 184 bin 797 araçla üçüncü ve TOFAŞ 42 bin 696 otomobille dördüncü sırada yer aldı.

Bursa'daki toplam otomobil üretiminin yüzde 55,1'i yurt dışına gönderilirken, OYAK Renault ve TOFAŞ'ın Türkiye'nin toplam otomobil ihracatına katkısı ise yüzde 41,18 oldu.

Bursa'nın günlük dış satım sayısı da yaklaşık 748 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Renault, Türkiye, Bursa, Üretim, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa, Türkiye'nin Otomobil Üretiminin Yarısından Fazlasını Gerçekleştirdi - Son Dakika


13:06
Manavgat'ta Çürümüş Ceset Bulundu Manavgat'ta Çürümüş Ceset Bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06
9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:34 Avukat, müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasını reddetti
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:26:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa, Türkiye'nin Otomobil Üretiminin Yarısından Fazlasını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement