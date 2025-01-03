BYD Türkiye, 32 günde 6,591 otomobil sattı - Son Dakika
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Ekonomi

BYD Türkiye, 32 günde 6,591 otomobil sattı

BYD Türkiye, 32 günde 6,591 otomobil sattı

BYD Türkiye, lansman sonrası 32 günde 6,591 otomobil satışı gerçekleştirerek yılı güçlü kapattı.

03.01.2025 13:21
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BYD Türkiye, 15 Kasım'da gerçekleştirdiği tanıtımın ardından, otuz iki günde 6 bin 591 adet otomobili müşterileriyle buluşturarak yılı güçlü bir şekilde kapattığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tanıtımda ilk kez pazara sunulan 6 araç arasında E segmentindeki amiral gemisi sedan modeli "HAN", tam elektrikli dört çeker D sedan modeli "SEAL AWD", elektrikli hatchback modeli "DOLPHIN", tam elektrikli "D-SUV SEAL U EV" ve yeniden satışa sunulan şarj edilebilir hibrit "D-SUV SEAL U DM-i" ve tam elektrikli "C-SUV ATTO 3" modelleri yer alıyor. BYD Türkiye, bu ürün gamıyla 32 günde toplam 6 bin 591 araç satışı gerçekleştirdi.

Tanırım sonrası satışa sunulan modellere 30 binin üzerinde talep gelirken, BYD showroomları kasım ve aralıkta yoğun ziyaretçi trafiği yaşadı. Lansman sonrası marka, bekleyen müşterilerine teslimatlarını en hızlı şekilde gerçekleştirmek için tüm hızıyla çalışmayı sürdürüyor. 2025'e güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen BYD Türkiye, üçüncü çeyrekte sportif SUV modeli SEALION 7'yi pazara sunmaya hazırlanıyor

"Türkiye otomotiv pazarına değer katmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, BYD modellerine Türk tüketicilerin gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Ergun, "15 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz lansmanımızın ardından, sadece otuz iki günde 6 bin 591 adet otomobili müşterilerimizle buluşturarak yılı güçlü bir şekilde kapattık. Lansman sonrasında 6 bin 591 adetlik satış performansı, markamıza duyulan güvenin pazarda karşılık bulduğunun göstergesidir. Bu süreçte tüm modellerimizin tasarımı, zengin donanım özellikleri, yüksek teknolojisi ve kalitesi müşterilerimiz tarafından büyük beğeni toplarken, modellerimizin fiyat seviyeleri de çok cazip bulundu." açıklamalarında bulundu.

2024'te 4 bin 525 adetlik satış rakamına ulaşan BYD SEAL U DM-i modellerinin, Türkiye şarj edilebilir hibrit pazarında BYD'yi liderliğe taşıyacağını öngören Ergun, "Ayrıca, BYD'nin yeni enerjili araç (NEV – New Energy Vehicle) konusundaki uzmanlığını, aralık NEV satış sıralamasındaki güçlü konumuyla göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde hem ürün yelpazelerini genişletmeyi hem de daha fazla müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Ergun, "Türk tüketicisinin markamıza gösterdiği yoğun ilgi, bu alandaki talebi net bir şekilde ortaya koyuyor. Stratejimiz, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun değişen mobilite ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermeyi amaçlıyor. Bundan sonraki süreçte de yenilikçi ürünlerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla Türkiye otomotiv pazarına değer katmayı sürdüreceğiz. BYD modellerine gösterilen ilgiden dolayı tüm müşterilerimize teşekkür ederiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BYD Türkiye, 32 günde 6,591 otomobil sattı - Son Dakika

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