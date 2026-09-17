Çankırı'da Ağustos'ta 207 konut satıldı, satışlar yıllık 32 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre, Çankırı'da Ağustos ayında 207 konut, 14 işyeri satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Ağustos ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Ağustos ayında Çankırı genelinde 207 adet konut satıldı. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 32 adet azaldı. Çankırı Merkez ilçesinde Ağustos ayında 122 adet konut satıldı. Çankırı merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüzde 58,9 oldu. Ağustos ayında Çankırı genelinde toplam 14 adet iş yeri satıldı.

Ağustos ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 31 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 10 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 15,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 9 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, diğer 22 tanesinin ise ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 42 adet azalarak 176 adet oldu. Ağustos ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 85,0 oldu. Ağustos ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 14 adet azalarak 71 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 34,3 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 18 adet azalarak 136 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 65,7 oldu.