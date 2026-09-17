Çankırı'da Ağustos'ta 207 konut satıldı, satışlar yıllık 32 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı'da Ağustos'ta 207 konut satıldı, satışlar yıllık 32 azaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre Çankırı'da Ağustos ayında 207 konut ve 14 iş yeri satıldı. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 32 adet azalırken, merkez ilçedeki 122 satış toplamın yüzde 58,9'unu oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre, Çankırı'da Ağustos ayında 207 konut, 14 işyeri satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Ağustos ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Ağustos ayında Çankırı genelinde 207 adet konut satıldı. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 32 adet azaldı. Çankırı Merkez ilçesinde Ağustos ayında 122 adet konut satıldı. Çankırı merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüzde 58,9 oldu. Ağustos ayında Çankırı genelinde toplam 14 adet iş yeri satıldı.

Ağustos ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 31 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 10 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 15,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 9 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, diğer 22 tanesinin ise ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 42 adet azalarak 176 adet oldu. Ağustos ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 85,0 oldu. Ağustos ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 14 adet azalarak 71 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 34,3 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 18 adet azalarak 136 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 65,7 oldu.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuAğustosÇankırıEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kütahya’da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu Kütahya'da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu
Bartın’da eğlence mekanı kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı, 6 tutuklama Bartın'da eğlence mekanı kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı, 6 tutuklama
Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti
Orban Türkiye’ye çabuk alışmış Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
Trump’ın seçtiği isimden ters köşe İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi
İsmet Taşdemir kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi: Hatalı benim İsmet Taşdemir kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi: Hatalı benim
19:57
Mali kriz Lyon’u çok fena vurdu Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
19:31
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
18:56
Türk tırı, İtalya’da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
18:56
Sermaye piyasası soruşturması Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Sermaye piyasası soruşturması; Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
18:12
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
18:05
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 20:02:11. #7.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Ağustos'ta 207 konut satıldı, satışlar yıllık 32 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement