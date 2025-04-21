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Ekonomi

Çay Üreticileri Hazırlık Yapıyor

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Doğu Karadeniz'de 2025 yaş çay sezonu için hazırlıklar tamamlanıyor, çay müstahsilleri çalışmalara başladı.

21.04.2025 10:24
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Yaş çay üreticileri son hazırlıklarını tamamlıyor

RİZE - Doğu Karadeniz'in geçim kaynağı çay için 2025 yaş çay sezonu hazırlıkları tamamlanıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesinin geçim kaynağı olan çay sezonunun açılmasına sayılı günler kaldı. Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu illerinde ise çay müstahsilleri tarafından son hazırlıklar tamamlanıyor. Çayını Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne satmak isteyen çay müstahsilleri ilk olarak çaylıklarında budama işlemi yapıyor. ÇAYKUR'a çay satmayı düşünmeyen müstahsiller ise budama işlemi yapmayarak direk gübreleme işine geçiyor. Gübresini de veren çay müstahsilleri son olarak bahçelerinde ot temizliği yaparak sezonu bekliyor.

2025 yaş çay sezonunun erken açılarak sağlı bir şekilde ilerlemesini planladıklarını ifade eden ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim "Alım yerlerinin bakımı, onarımı, tamamlandı. Üreticilerimizin bahçelerindeki yabancı otlardan temizlemesi veya budama ile ilgili bazı işlemlerin yapılması, çaylıkların bakımı için eksperlerimizle beraber tüm üreticilerimizle dolaşmak ve bilgilendirmek istiyoruz. Bu anlamda 1 Mayıs gibi hazır olacağız. Öncesinde de hazır olacağız ama 1 Mayıs net bir şekilde hazır olacak. Kampanyaya erkenden başlayıp sağlıklı bir şekilde bitirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl kış mevsiminde hava şartlarının ağır olmasının çay tarımında rekoltenin yüksek olmasına yarayacağını dile getiren Alim, "Biz toprak analizlerini Artvin, Rize, Trabzon, Giresun illerimizde çay araştırma enstitü müdürlüğümüz tarafından yaptık. Topraklarımız her geçen gün kötüye doğru gidiyor. Bu anlamda toprağın havalandırılması, kazılması gerekiyor. Çayın üzerine kar yağdığı zaman kar suyu damla damla toprağa indiği için toprağı havalandırıyor. O kazılma işini, toprağın havalandırılma işini genelde kar damlacıklarıyla elde etmiş oluyoruz. Bu da çayın o yıl daha kaliteli, sağlıklı ve verimli geçtiğini gösteriyor. Bu anlamda bu kış, yağan kar nedeniyle hem verimin hem sürgün kalitesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Hava şartlarının olumsuz ilerlemesinden ötürü bu yıl müstahsiller için çay sezonu hazırlıklarının geç başladığını dile getiren çay müstahsili Melih Tümer "Yaklaşık 6-7 senedir çay işiyle uğraşıyoruz. Bugün gübremizi veriyoruz. Normalde gübre işlemeni her sene Nisan 1'de yapardık ama bu yıl biraz geç kaldık. Havalar çok soğuk gitti. Geçtiğimiz günlerde bir soğuk hava dalgası geldi. Bizim rakımımız 400-450 civarı çok etkilenmedik fakat yüksek kesimlerde zirai don yaşandı" diye konuştu.

Çaya gübre verirken yapraklarının üzerinde kalmaması için set aralarına gübre verdiklerini, aksi taktirde çayın yanabileceğini ve rekoltenin düşük olabileceğini hatırlatan Tümer "Gübre verirken yaprakların üstünde kalmamasına dikkat ediyoruz. Gübre kimyasal olduğu için yaprakların üstünde kaldığı zaman güneş veya ıslak olduğunda çay yanıyor. Çayın yanmaması için genelde gübre verdikten sonra çayı silkeliyoruz veya set aralarına atmaya özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çay Üreticileri Hazırlık Yapıyor - Son Dakika

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