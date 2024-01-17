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Çayeli'de umutlar denizden çıkacak petrolde - Son Dakika
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Çayeli'de umutlar denizden çıkacak petrolde

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Çayeli açıklarında bulunan ham petrolün umutlarını yeşerttiğini belirterek, petrol çıkması durumunda Çayeli Belediyesi'nin bütçesine ek gelir sağlanacağına inandıklarını söyledi.

Çayeli\'de umutlar denizden çıkacak petrolde
17.01.2024 - 22:45,  Güncelleme: 22:59
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Çayeli için bütün umutlar denizden çıkacak petrolde

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarından çıkan petrol hakkında konuşan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Bütün umutlarımız deniz noktasında" dedi.

Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeolojik Mühendisi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Doğu Karadeniz'de petrol rezervinin bulunup bulunmadığına dair numune almak için Eylül ayında denize açıldı. Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alıp petrol potansiyelini öğrenmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına gönderdi. TPAO'ya gönderilen numunelerin sonucu Maden'e ulaştı. Maden'e ulaşan analiz sonuçlarında denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıktı. Çayeli açıklarında ham petrolün çıktığından ötürü Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, umutlarının denizde olduğunu söyledi.

"Bütün umutlarımız deniz noktasında"

Yapılan analizler sonucunda Çayeli açıklarında ham petrole rastlanılmasının üzerine Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, bütün umutlarının denizde olduğunu belirterek "Çayeli'ndeki petrol mevzusu 100 yıllar önceye dayanıyor. Osmanlı dönemlerinde petrolün aranmasına kadar gidiyor. Bizim büyüklerimiz burada 7 mil açıkta neft yağı olduğunu söylerlerdi. Petrole atalarımız eskiden neft yağı derlerdi. Biz bunu hep duyduk. Bunlar sadece duyum değil bilimsel anlamda da kitaplara girmiş, gazetelere çıkmış. Maden Teknik Araştırma Enstitüsünün kendi çalışmalarıyla bunlar tespit edilmiş. Çayeli açıklarında petrolün hammaddelerine rastlanılmış diye tespitler var. Trabzon'da şuanda petrol aramayla ilgili gemi bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu bölgede çalışmalar yapılacağı söyleniyor. Petrolün çıkması şuan için bazı kişiler tarafından seçim üzeri çıktı diye alayımsı tebessümlere sebep oluyor. Ülkeden petrol çıkmasının kime ne zararı var. Burada bir sızıntı var ve devlet bunu tespit etmiş. Bu sızıntıdan biz umutlarımızı yeşertiyoruz. Buradan petrol çıkarsa Çayeli Belediyesi yararlanacak. Madenli Beldemizden çıkan madenden Madenli Belediyesi bir gelir almakta. Çayeli açıklarından çıkacak olan petrolde gelirlerinin bir kısmı Çayeli Belediyesi'nin bütçesine ek olarak geleceğine inanıyoruz. Maden kanunlarında bu yer alıyor. Biz her fırsatta ilçemiz için belalardan korunmak için dua ediyoruz. Aynı zamanda ilçemizde hemşerilerimiz huzur içerisinde yaşayıp ekonomik gelirlerinin yükselmesi için dua ediyoruz. İnşallah bu arzularımız bütün hemşerilerimizin hayatlarını etkileyecek. Gençlerimizin geleceğini ve refah seviyelerini yükseltecek şekilde önemli müjdeleri yakında duyacağız. Bunu alayımsı bir tebessümlerle kamuoyunda paylaşmak çok doğru değil. Bütün umutlarımız deniz noktasında. Elbette tarımla ilgileniyoruz. Sürekli üretiyoruz. Bunun yanında denizimizden hamsi gibi değerli bir cevher çıktığı gibi petrol gibi bir cevherin çıkmasına mutlu olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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