ÇAYKUR'da Randevulu Alım Sistemi Sonlandırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

ÇAYKUR'da Randevulu Alım Sistemi Sonlandırıldı

ÇAYKUR, yaş çay alımlarında randevulu sistemi kaldırdı, üreticilerin ürünü hızlı satılacak.

18.09.2024 11:19
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), bugünden itibaren yaş çay alımlarında randevulu sistemin kaldırıldığını bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay döneminin son günlerine yaklaşıldığı belirtildi.

Üçüncü sürgün boyunca üreticilerin çay toplama sürecinin kolaylaştırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üreticilerimize, alın teri ürünlerinin değerini korumak adına ortaya koyduğumuz planlamalara gösterdikleri uyum nedeniyle teşekkür ederiz. Bu çalışmalar şunu göstermiştir ki ÇAYKUR tarafından yürürlüğe konulan uygulamalara ve yapılan yönlendirmelere uygun hareket edildiğinde süreç siz değerli üreticilerimiz açısından kayıpsız ve sıkıntısız atlatılabilmektedir."

Açıklamada, 7 Eylül'de başlatılan randevulu alım sisteminin fabrikalarda yoğunluğun azalmasıyla üreticilerin kalan ürününü daha hızlı satın alabilmek için bugünden itibaren sona erdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'da Randevulu Alım Sistemi Sonlandırıldı - Son Dakika

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