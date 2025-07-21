Çeçen Vakfı'nın Kitabı Ödül Aldı

İbrahim Çeçen Vakfı tarafından yayımlanan "Yarımada Yolculuğunda Eskimeyen Lezzetler" kitabı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Gourmand World Cookbook Awards'da ödüle değer bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Gastronomi dünyasının saygın ödülleri arasında yer alan ve bu yıl 30'uncusu gerçekleştirilen Gourmand World Cookbook Awards organizasyonunda ödüller özel bir törenle sahiplerini buldu.

Törende İbrahim Çeçen Vakfı'nın yayımladığı "Yarımada Yolculuğunda Eskimeyen Lezzetler" kitabı, Lizbon'da düzenlenen Gourmand World Cookbook Awards'da ödülün sahibi oldu. 83 ülkeden binlerce eserin değerlendirildiği organizasyonda ödüle layık görülen kitap, İzmir'in Çeşme ilçesinin geleneksel mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

"Gastronomi Oscar"ı olarak adlandırılan ödül, sadece tarif sunan değil, aynı zamanda kültürel, sanatsal ve yaratıcı üretimleri de teşvik eden bir anlayışı yansıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, eserle Türkiye'nin Ege kıyılarındaki gastronomi mirasını, Çeşme Yarımadası'nın tarihini, kültürünü ve yerel lezzetlerini bir araya getirerek anlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Çeçen, projenin, Gourmand World Cookbook Awards'ta Özel Ödül'e layık görülmesinden büyük bir onur duyduklarını aktararak, "Bu anlamlı ödül, bundan sonraki yolculuğumuzda da bize ilham olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin binlerce yıllık geçmişinden beslenen, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan zengin mutfak kültürüne dikkati çeken Çeçen, vakfın bu kültürel mirası korumayı, gelecek nesillere aktarmayı ve dünyaya tanıtmayı bir sorumluluk olarak benimsediğini kaydetti.