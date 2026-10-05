Cevdet Yılmaz, Eylül'de tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1,84 olduğunu açıkladı

Cevdet Yılmaz, Eylül'de tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1,84 olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlı, bütüncül ve koordineli politikalar sürdürdüklerini, dezenflasyon kazanımlarını güçlendirdiklerini açıkladı. Yılmaz, tüketici enflasyonunun Eylül'de aylık yüzde 1,84, yıllık ise yüzde 29,73 olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Enflasyonla mücadelemizi kararlı, bütüncül ve koordineli politikalarımızla yürütürken, dezenflasyon sürecinde elde ettiğimiz kazanımları daha da güçlendiriyoruz. Tüketici enflasyonu Eylül ayında yüzde 1,84 oranında gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 seviyesine gerilemiştir."
Kaynak: İHA
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