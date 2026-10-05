Cevdet Yılmaz, Eylül'de tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1,84 olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Enflasyonla mücadelemizi kararlı, bütüncül ve koordineli politikalarımızla yürütürken, dezenflasyon sürecinde elde ettiğimiz kazanımları daha da güçlendiriyoruz. Tüketici enflasyonu Eylül ayında yüzde 1,84 oranında gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 seviyesine gerilemiştir."