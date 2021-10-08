CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Marriott Otel'de düzenlenen "Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21"de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE SAVRULUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz." ifadelerine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "İktidar kimsenin tekelinde değildir. Orada oturuyorsa halkın, milletin sayesinde oturuyor. Elbette ki her siyasi partinin kuruluş nedeni iktidara talip olmaktır. Eğer demokrasi kültürü bu kadar geriye gitmişse bir kişinin, zaten o kişinin Türkiye'yi yönetemeyeceği de açıktır. Nitekim de yönetilmiyor, Türkiye savruluyor maalesef."

"SÖKE SÖKE GETİRTECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek gösterge konusundaki açıklamaları ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerine yönelik soru üzerine Kılıçdaroğlu, ekonomiyi eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim. Erdoğan'ın hazırladığı seçim bildirgesinde, onlar da 3600 ek gösterge vereceklerini ifade ettiler. Yıl ne zaman? 2018. Hangi yıldayız? 2021. Hala getirmiyor. Kaç yıl oldu getirmiyor? Neden getirmiyor? Ben söyledim, getireceğini söylüyor. Ben söke söke 3600 ek göstergeyi getirteceğim. Erdoğan getirmeye mecbur olacak, getirmezse biz getireceğiz. Bu kadar açık, bu kadar net." ifadelerini kullandı.

"SORUNLARI HATIRLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyada ve Avrupa'da enerji konusunda genel bir sorunun olduğu açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin iyi yönetilemediğini savundu.

Kış mevsiminde vatandaşların elektrik, doğal gaz, su parasını ödeyemeyecek duruma geleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şimdi, 'Dünyada her şey çok kötüye gidiyor, dolayısıyla bizde de kötüye gidecek.' Şimdi bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Gitsinler Almanya'ya, Avrupa Birliği'ne, Kanada'ya, Japonya'ya, Güney Kore'ye, Papua Yeni Gine'ye, Yeni Zelanda'ya baksınlar, bizim halkımızın çektiği zulüm kadar hiç kimse bu zulmü çekmemiştir. Dolayısıyla Erdoğan bir altlık oluşturuyor şimdiden." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin umutsuz olmasını istemediklerini, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını, bütün sorunları kararlılıkla inançla halktan yana ve halktan güç alarak çözeceklerini belirtti.