Çiftçi Kayıt Sistemi için Mobil Hizmet - Son Dakika
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Ekonomi

Çiftçi Kayıt Sistemi için Mobil Hizmet

Çiftçi Kayıt Sistemi için Mobil Hizmet

Menteşe Ziraat Odası, ÇKS başvurularını çiftçilerin ayağına giderek alıyor.

01.10.2024 09:48
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Menteşe Ziraat Odası tarafından çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yararlanabilmeleri amacıyla çiftçilerin ayağına giderek verdiği mobil hizmet devam ediyor.

Her yıl gerçekleştirilen Çiftçi Kayıt Sitemi (ÇKS) 2025 yılı başvuruları 1 Eylül 2024 tarihinde başlarken, 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. 2024 yılı tarımsal destek ödemeleri de 2025 yılından itibaren nakdi olarak ödenmesi konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karara bağlanmıştı. Menteşe Ziraat Odası Başkanlığı başlattığı mobil hizmet kapsamında çiftçilere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile Menteşe ilçesinin kırsal mahalle muhtarları ile görüşme yaparak belirlenen gün ve saatlerde Menteşe Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerin başvurularını bizzat yerinde almak suretiyle ilgili Bakanlıklar ile köprü vazifesi görüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, çiftçilerin zaman kaybı yaşamamış için ÇKS kayıtları için çiftçinin ayağında hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Baştuğ, "Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın girişimleri sonucu Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan 'Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurularının Alınması ve Veri Girişi Yetkisi Devrine İlişkin protokol' kapsamında ÇKS kayıtları için pilot iller olarak belirlenen Aydın, Bayburt ve Edirne illerimizdeki Ziraat Odalarımız tarafından yapılmaya başlandı. Bu uygulamanın önümüzdeki yıllarda 81 ilimizi kapsayacak şekilde düzenlenmesi planlanmaktadır. Menteşe Ziraat Odası olarak ülke ekonomisinin lokomotifi durumundaki çiftçi kardeşlerimizin zaman kaybını önlemek amacıyla mobil hizmet vermeye devam edeceğiz. Çiftçimizin Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularını yerinde alarak hizmeti ayaklarına götürüyoruz ve bundan sonra da bu uygulamamızı devam ettireceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çiftçi Kayıt Sistemi için Mobil Hizmet - Son Dakika

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