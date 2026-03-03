Çimento Sektöründe Rekabet Soruşturması - Son Dakika
Çimento Sektöründe Rekabet Soruşturması

03.03.2026 14:22
Rekabet Kurulu, çimento sektöründeki üç teşebbüs hakkında soruşturma başlattı ve savunma toplantısı düzenlendi.

Rekabet Kurulunca, çimento sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, Arkoz Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ (ARKOZ), Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ (LİMAK) ve Yurt Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ (YURTÇİM) hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan tespit ve değerlendirmeler ışığında adı geçen teşebbüslerin, gri çimento üretimi ve satışı pazarında bölge veya müşteri paylaşımında bulunarak kanunu ihlal ettiğini bildirerek, teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiğini belirtti. Temsilci, ayrıca YURTÇİM'in, çimento üretimi ve satışı pazarında yeniden satıcılarına yönelik bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle kanunun ilgili maddesini ihlal ettiği, bu çerçevede hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşıldığını ifade etti.

Toplantıda teşebbüslerin temsilcilerine de söz verildi.

Firma temsilcisi, ARKOZ ve LİMAK arasında bölge müşteri paylaşımı yapıldığına ilişkin açık, karşılıklı teyide dayanan, somut verilerle desteklenen, fiili uygulamayla doğrulanan bir anlaşma, uzlaşı ve mutabakatın ortaya konulmadığına işaret ederek, "Kanunun ilgili maddesi kapsamında herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığının tespiti ile soruşturmanın idari para cezası uygulanmaksızın sonlandırılmasına karar verilmesini talep ederiz." dedi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA

