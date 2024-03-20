Çin'de Elektrik Tüketimi 2024'ün İlk İki Ayında Yüzde 11 Arttı

Türkiye'nin karbon depolama kapasitesi ve potansiyeli

Çevre ve İklim Derneği tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin karbon depolama kapasitesi 108 milyon ton karbondioksit olarak hesaplanıyor. Ancak Karadeniz'deki akifer alanlarının daha yüksek bir potansiyele sahip olduğu düşünülüyor. Rapor, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine ulaşmak için karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerini değerlendirerek önerilerde bulunuyor. KYKD teknolojilerinin kullanılmasında öncelik, sera gazı salımlarının düşürülmesinde imalat sanayisine verilmesi öneriliyor.