Çin'de yapay zeka sistemlerinde kullanılan işlemci, hafıza ve diğer donanım talebindeki artışa paralel elektronik imalatı sektöründe faaliyet gösteren sanayi şirketlerinin karları hızlı artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosundan (NBS) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 3 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 arttı.

İmalat sanayisinde elektronik sektöründe faaliyet gösteren şirketler, karlılıktaki artışa öncülük etti. Bu sektördeki karlılık yıllık bazda yüzde 100 artarak toplam kar artışının yüzde 9,7'sini oluşturdu.

Yapay zeka sistemlerinde kullanılan işlemci, hafıza ve diğer donanım talebindeki artışa paralel karlar, bilgisayar montaj imalatında yüzde 310, bilgisayar yan donanımları imalatında yüzde 200, elektronik özel malzeme imalatında yüzde 220, elektronik devre imalatında yüzde 81,6, opto-elektronik cihaz imalatında yüzde 69,7 ve yarı iletken münferit cihaz imalatında yüzde 57,5 arttı.

Yapay zeka ve yeni enerji endüstrilerindeki hızlı gelişiminin bakır ve alüminyum gibi temel metal ürünlerine talebi artırmasıyla bu sektörlerde de karlılık artışları kaydedildi. Karlılık, demir dışı metal madenciliğinde yüzde 60,2, işleme sanayisinde ise yüzde 71,7 artarak toplam kar artışının yüzde 4,6'sını oluşturdu.