Çin'de sanayi kârları ağustosta yıllık yüzde 4,2, ocak-ağustosta 15,7 arttı - Son Dakika
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Çin'de sanayi kârları ağustosta yıllık yüzde 4,2, ocak-ağustosta 15,7 arttı

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Çin Ulusal İstatistik Bürosuna göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam kârı ağustosta yıllık yüzde 4,2 arttı. Ocak-ağustos döneminde kârlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artarken elektronik imalatında kârlar yüzde 110 yükseldi.

Çin'de sanayi şirketlerinin toplam karı, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 4,2 artarak bu yılki artış ivmesini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosundan (NBS) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,98 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,2 arttı.

Sanayi şirketlerinin karı, ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,7 artış kaydetti.

Sektörel bazda karlılık, madencilikte yüzde 35,1, imalat sanayisinde yüzde 17,4 artarken elektrik, ısı, gaz ve su tedarik sektöründe yüzde 12 azaldı.

Elektronik imalatı iş kolunda karlar yüzde 110 artarak toplam kar artışının yüzde 62'sini oluşturdu.

Çin'de sanayi şirketlerinin toplam karı 2025'te yüzde 0,6 artarak önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti.

Karlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiEkonomiAğustosDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de sanayi kârları ağustosta yıllık yüzde 4,2, ocak-ağustosta 15,7 arttı - Son Dakika
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