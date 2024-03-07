Çin'in döviz rezervleri Şubat 2023'te 3 trilyon 225 milyar dolara yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'in döviz rezervleri Şubat 2023'te 3 trilyon 225 milyar dolara yükseldi

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'in döviz rezerv varlıkları Şubat 2023'te önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 3 trilyon 225 milyar dolara ulaştı. Açıklamada, küresel makroekonomik veriler ve büyük ekonomilerin para politikası beklentilerinin etkisiyle ABD doları endeksinin düştüğü, ancak küresel finansal varlıkların değerinin karışık seyrettiği belirtildi. Döviz rezervlerindeki artışın, takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, Çin ekonomisinin toparlanmayı sürdürdüğü ve döviz rezervlerinin istikrarını korumasının beklendiği ifade edildi.

07.03.2024 16:51
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Çin'in döviz rezerv varlıklarının Şubat 2023'te 3 trilyon 225 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresinden yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin şubat sonunda, önceki aya göre yüzde 0,2 arttığı belirtildi.

Açıklamada, şubatta küresel makroekonomik veriler ve büyük ekonomilerin para politikası beklentilerinin etkisiyle ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların değerinin karışık seyrettiğine işaret edildi.

Döviz rezervlerindeki artışın, takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, Çin ekonomisinin toparlanmayı sürdürdüğü ve döviz rezervlerinin istikrarını korunmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çin'in döviz rezervleri Şubat 2023'te 3 trilyon 225 milyar dolara yükseldi - Son Dakika

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