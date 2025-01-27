Çinli Yapay Zeka Modeli Teknoloji Hisselerini Düşürdü

Ekonomi

Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle teknoloji hisselerinde sert düşüş kaydedildi.

Çinli girişimin, Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirdiği yapay zeka modelinin dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanması, teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısının derinleşmesine yol açtı.

Model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

Çin'in düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırdı.

Analistler, DeepSeek'in daha düşük maliyetli bir alternatif sunarak Batılı şirketlerin yapay zekaya yaptıkları yatırım ve harcama düzeyine ilişkin soru işaretlerini artırdığını belirtti.

Haftanın ilk işlem gününde, TSİ 17.35 itibarıyla teknoloji şirketlerinin hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

ABD'li çip devi Nvidia'nin hisselerindeki kayıp yüzde 11'i aşarken, Broadcom'un hisseleri yüzde 12'nin üzerinde düştü.

Micron Technology'nin hisseleri yüzde 8'in, Advanced Micro Devices (AMD) ile Applied Materials'ın hisseleri yüzde 5'in ve Qualcomm'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Tayvanlı yarı iletken üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) hisselerindeki değer kaybı yüzde 9'u aşarken, Arm'ın hisselerindeki düşüş yüzde 8'in üzerine çıktı.

Yapay zekaya büyük yatırım yapan ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft ve Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde, Amazon ve Meta'nın hisseleri de yüzde 2'yi aşkın geriledi.

Yapay zeka sunucu üreticileri Dell Technologies ve Super Micro Computer'ın hisselerinde de yüzde 7'nin üzerinde düşüş kaydedildi.

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği şirketin DeepSeek-R1 modelinin, 2 bin Nvidia çipi kullanılarak ve yaklaşık 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirildiği açıklanmıştı.