Cizre Havalimanı\'ndan Tarihi Başarı

06.05.2026 01:47
Şerafettin Elçi Havalimanı, Mart 2026'da 46 bin yolcuya hizmet verirken, dış hatlarda 3 bin yolcuya ulaştı.

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2026 yılı mart ayında 46 bin 976 yolcuya hizmet verirken, dış hatlarda ise ilk defa 3 bin yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2026 yılı mart ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında mart ayında, iç hat yolcu trafiği 46 bin 976 oldu. Mart ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 524'e ulaştı. Yük trafiği ise Mart ayında toplamda 618 ton oldu. Şerafettin Elçi Havalimanı, kurulduğu 2013 yılından bu yana dış hatlarda ilk defa 3 bin yolcuya hizmet verdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Ekonomi

