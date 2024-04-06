Çöpler maden kazasında toprak altında kalan Uğur Yıldız'ın naaşına ulaşıldı. Anagold Madencilik, maden işçisi için taziye mesajı yayınladı.
Anagold Madencilik tarafından yayınlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Çöpler maden işletmemizde, 13 Şubat 2024, Salı günü saat 14.28 sularında meydana gelen elim kazada toprak altında kalan çalışma arkadaşlarımızdan Uğur Yıldız'ın naaşına ulaşıldığını büyük bir üzüntü ile duyururuz.
Merhum çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi ve çalışanlarımız olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz.
Diğer kayıp çalışma arkadaşlarımız için sürdürülen arama çalışmalarımız, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi ve desteği altında kesintisiz devam etmektedir. Göçük altında kalan çalışanlarımızın aileleri, olayın ilk anından itibaren sürekli olarak bilgilendirilmekte ve çalışmalarımızı yakından takip etmektedirler.
Bu zor zamanlarda, çalışanlarımızın aileleriyle birlik ve beraberlik içinde olup, yaşanan bu elim kazanın etkilerini en aza indirmek için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz." - İSTANBUL
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