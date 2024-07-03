Cornet Programı ile KOBİ'lerin İnovasyon Kapasiteleri Destekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Cornet Programı ile KOBİ'lerin İnovasyon Kapasiteleri Destekleniyor

Farklı ülkelerden Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ile araştırma kuruluşlarının inovasyon kapasitelerini artırmayı, rekabet güçlerini desteklemeyi hedefleyen Cornet (Kolektif Araştırma Ağı) programına başvurular devam ediyor. Türkiye'nin de ortağı olduğu program, uluslararası işbirliği platformu olarak faaliyet göstererek KOBİ'lerin inovasyon kapasitelerini artırmayı ve rekabet güçlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Proje başvuruları için son tarih 25 Eylül'dür.

03.07.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Farklı ülkelerden Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ile araştırma kuruluşlarının inovasyon kapasitelerini artırmayı, rekabet güçlerini desteklemeyi hedefleyen Cornet (Kolektif Araştırma Ağı) programına başvurular devam ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2005'te başlatılan Cornet programı, ortak araştırma projelerini desteklemek amacıyla uluslararası işbirliği platformu olarak faaliyet sürdürüyor.

Farklı ülkelerden KOBİ ve araştırma kuruluşlarının kolektif projeler geliştirmelerini hedefleyen program, özellikle KOBİ'lerin inovasyon kapasitelerini artırmayı ve rekabet güçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Programın Türkiye'deki ortağı TÜBİTAK

Türkiye, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Almanya, Japonya, Hollanda, Polonya, Peru, İsviçre ve Tayvan'daki ilgili kurum veya kuruluşlar, programın ortakları arasında yer alıyor.

Cornet'in Türkiye'deki paydaşlığını ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) üstleniyor. Program kapsamında düzenlenen uluslararası ortak araştırma projelerini toplamak amacı ile belirli aralıklarla çağrılar yapılarak, proje başvuruları toplanıyor. Uluslararası değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projelerde yer alan Türkiye'den ortakların giderleri, TÜBİTAK tarafından karşılanıyor.

Bu kapsamda, çeşitli ülkelerden KOBİ'lerle araştırma kuruluşlarının projeleriyle katılımını hedefleyen CORNET 38. çağrısı 27 Haziran'da açıldı. Çağrı 25 Eylül'e kadar açık kalacak. Değerlendirme sonuçları Nisan 2025'te proje sahiplerine bildirilecek. Projelerin finansmanı ise Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek.

Çağrı çerçevesinde en az 2 üye ülkenin yer aldığı işbirliği projeleri desteklenecek. Uluslararası başvurunun yanı sıra ulusal başvurunun da yapılması gerekiyor.

Türkiye'de KOBİ'lerle yerleşik yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları başvurularını "http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/" adresinden yapabiliyor.

Başvurusu yapılan projelerin süresi 2 yılı aşamayacak

Bu kapsamda proje konularının bir KOBİ şemsiye kuruluşu tarafından ihtiyaca göre belirlenmesi, başvuruda en az 3 KOBİ'den oluşan bir kullanıcı grubunun tanımlanması gerekiyor.

Başvuruların ulusal kurallara uygun şekilde hazırlanması önem taşıyor. Söz konusu çağrı kapsamında ulusal başvuru kurallarına ise "https://tubitak.gov.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

Başvurusu yapılan projelerin süresinin 24 ayı geçmemesi gerekiyor. Bir proje kapsamında TÜBİTAK'tan talep edilen katkı kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi proje başına 180 bin avroyu, yürütücü kuruluş başına, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin avroyu aşamayacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Eylül, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cornet Programı ile KOBİ'lerin İnovasyon Kapasiteleri Destekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
09:46 Suriye’deki tüm birliklerimize “Bayrağa dokunanı vurun“ emri verildi Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
10:19 Hayrete düşmemek elde değil Mert Günok’un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı Hayrete düşmemek elde değil! Mert Günok'un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı
09:44 Atılan manşetleri görmeniz lazım A Milli Takımımız, Avrupa basınında Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında
09:24 Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın?
09:14 Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 11:38:23. #1.11#
SON DAKİKA: Cornet Programı ile KOBİ'lerin İnovasyon Kapasiteleri Destekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement