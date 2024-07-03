Cornet Programı ile KOBİ'lerin İnovasyon Kapasiteleri Destekleniyor

Ekonomi

Farklı ülkelerden Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ile araştırma kuruluşlarının inovasyon kapasitelerini artırmayı, rekabet güçlerini desteklemeyi hedefleyen Cornet (Kolektif Araştırma Ağı) programına başvurular devam ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2005'te başlatılan Cornet programı, ortak araştırma projelerini desteklemek amacıyla uluslararası işbirliği platformu olarak faaliyet sürdürüyor.

Farklı ülkelerden KOBİ ve araştırma kuruluşlarının kolektif projeler geliştirmelerini hedefleyen program, özellikle KOBİ'lerin inovasyon kapasitelerini artırmayı ve rekabet güçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Programın Türkiye'deki ortağı TÜBİTAK

Türkiye, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Almanya, Japonya, Hollanda, Polonya, Peru, İsviçre ve Tayvan'daki ilgili kurum veya kuruluşlar, programın ortakları arasında yer alıyor.

Cornet'in Türkiye'deki paydaşlığını ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) üstleniyor. Program kapsamında düzenlenen uluslararası ortak araştırma projelerini toplamak amacı ile belirli aralıklarla çağrılar yapılarak, proje başvuruları toplanıyor. Uluslararası değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projelerde yer alan Türkiye'den ortakların giderleri, TÜBİTAK tarafından karşılanıyor.

Bu kapsamda, çeşitli ülkelerden KOBİ'lerle araştırma kuruluşlarının projeleriyle katılımını hedefleyen CORNET 38. çağrısı 27 Haziran'da açıldı. Çağrı 25 Eylül'e kadar açık kalacak. Değerlendirme sonuçları Nisan 2025'te proje sahiplerine bildirilecek. Projelerin finansmanı ise Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek.

Çağrı çerçevesinde en az 2 üye ülkenin yer aldığı işbirliği projeleri desteklenecek. Uluslararası başvurunun yanı sıra ulusal başvurunun da yapılması gerekiyor.

Türkiye'de KOBİ'lerle yerleşik yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları başvurularını "http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/" adresinden yapabiliyor.

Başvurusu yapılan projelerin süresi 2 yılı aşamayacak

Bu kapsamda proje konularının bir KOBİ şemsiye kuruluşu tarafından ihtiyaca göre belirlenmesi, başvuruda en az 3 KOBİ'den oluşan bir kullanıcı grubunun tanımlanması gerekiyor.

Başvuruların ulusal kurallara uygun şekilde hazırlanması önem taşıyor. Söz konusu çağrı kapsamında ulusal başvuru kurallarına ise "https://tubitak.gov.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

Başvurusu yapılan projelerin süresinin 24 ayı geçmemesi gerekiyor. Bir proje kapsamında TÜBİTAK'tan talep edilen katkı kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi proje başına 180 bin avroyu, yürütücü kuruluş başına, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin avroyu aşamayacak.