Coşkunöz Holding\'in Yeni Stratejisi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coşkunöz Holding, yeni stratejik yol haritasını çalışanlarıyla paylaştı, geleceğe odaklandı.

Coşkunöz Holding, yeni dönem stratejisini Bursa'da düzenlenen lansman etkinliğinde çalışanlarıyla paylaştı. Şirket, açıkladığı yeni stratejik yol haritası ile geleceğin üretim dünyasına daha güçlü ve hazırlıklı adımlar atmayı hedefliyor.

Lansman etkinliğinde, küresel rekabetin hızla değişen dinamikleri, teknolojik dönüşümün sanayi üzerindeki etkileri ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda şekillenen yeni stratejik yaklaşım detaylarıyla ele alındı. Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, değişimin hız kazandığı günümüzde köklü bir geçmişe sahip olmanın önemli bir avantaj olduğunu belirterek, esas başarının bu birikimi geleceği inşa etmek için kullanabilmekten geçtiğini ifade etti.

Coşkunöz Holding CEO'su Ahmet Yağcı ise yeni dönem stratejisini ve şirketin gelecek vizyonunu çalışanlarla paylaştı. Sunumunda büyüme alanları, dönüşüm odaklı adımlar ve şirketin uzun vadeli hedefleri hakkında bilgi veren Ahmet Yağcı, Coşkunöz Holding'in üretim dünyasındaki değişimi yakından takip ederek bu dönüşümün aktif bir parçası olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Ahmet Yağcı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Coşkunöz Holding olarak güçlü geçmişimizden aldığımız deneyimi geleceğin üretim dünyasına taşımayı hedefliyoruz. Yeni stratejimiz; teknolojiyi, inovasyonu ve insan kaynağımızın gücünü merkeze alarak sürdürülebilir büyümemizi destekleyen yol haritamızı ortaya koyuyor."

Coşkunöz Holding'in yeni stratejik yaklaşımı; geleceğin üretim dünyasında daha güçlü bir konum elde etmesini amaçlıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Coşkunöz, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 09:28:17. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.