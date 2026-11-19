Çukurova'nın bereketli topraklarında zeytin hasadı başladı. Bu yıl etkili olan yağışlar zeytin ağaçlarında rekolteyi artırırken, zeytinin su oranının yükselmesi yağ verimini düşürdü. Geçmiş yıllarda 3-4 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ elde eden üreticiler, bu sezon bazı bahçelerde 8-10 kilogram zeytinden ancak 1 kilogram yağ alabiliyor. Yarım asırlık ata zeytinlerinde de benzer tablo yaşanırken, üreticiler hasat mesaisini sürdürüyor.

Çukurova'da zeytin bahçelerine giren üreticiler, sabahın erken saatlerinde başladıkları hasatta topladıkları ürünleri yağ fabrikalarına götürüyor. Ağaçlarda zeytin bolluğu yaşanmasına rağmen zeytinyağ fabrikalarında alınan sonuç üreticinin beklentisini bu yıl karşılamadı. Ziraat Mühendisi Savaş Bakar, bu yılki yağışların rekolteyi artırdığını ancak zeytinin yağ oranını düşürdüğünü belirterek, bahçe bakımı ve toprak yapısının da verimde etkili olduğunu söyledi.

"Zeytin var ama yağ verimi düşük"

Hasadın başladığını belirten Ziraat Mühendisi Savaş Bakar, "Şu an çiftçilerimizin birçoğu hasada başladı. Rekolte yüksek. Bunun en büyük sebeplerinden biri sezonun bol yağışlı geçmesi. Özellikle yaz aylarında da yağış düştü. Ancak rekoltenin artması, doğrudan yağ miktarının artması anlamına gelmiyor. Ağacın beslenmesi, bahçenin drenajı, bir önceki yıl yapılan bakım ve budama gibi birçok etken yağ verimini etkiliyor. Rekoltenin fazla olması en azından aradaki farkı bir nebze kapatıyor" dedi.

Bu yıl zeytindeki su oranının yüksek olduğuna dikkat çeken Bakar, "Yağışlardan dolayı zeytinin su oranı yüksek. Çiftçinin tabiriyle eskiden 3'e 1, 4'e 1 alınırken şu anda 8'e 1, hatta 12'ye 1'e varan rakamlar görülebiliyor. Zeytin sıcak yaz aylarını seven bir bitki. Aşırı yağışlardan etkilenmemesi için bahçelerde drenajın iyi olması gerekiyor. Toprak suyu tutuyorsa buna karşı gerekli kültürel önlemlerin alınması lazım" diye konuştu.

Yağışların devam etmesi halinde zeytindeki su oranının daha da artabileceğini belirten Bakar, hasadın geciktirilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Yağışlar yeniden başladı. Zeytindeki su oranı daha da artabilir. Bunun yanında mantar hastalıklarından dolayı sıkıntı yaşanabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca hasadın hızlı bir şekilde tamamlanmasının daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

15 dönüm bahçeden 3,5 ton zeytin topladı

15 dönüm zeytin bahçesinde hasada başlayan üretici Mustafa Tuzcu, topladığı 3,5 ton zeytini yağ çekimi için Kozan'a geldiğini kaydederek "15 dönüm bahçem var. Daha yarısı duruyor. Şu anda getirdiğim 3,5 ton zeytin var. Herkesin aldığı miktar farklı. Bazıları 8-10 kiloda bir kilo yağ alıyor. Ben geçen hafta pazartesi günü aynı maldan getirdim, 4 kilo 700 gramda bir litre verdi. İnşallah bu da böyle çıkar" dedi.

Dededen kalma ata zeytinlerinde de verim düştü

Yarım asırlık ağaçlardan ata zeytini toplayan üretici Nusret Arslan da bu yıl ağaçlarda ürünün bol olduğunu ancak yağ veriminin düştüğünü söyledi. Dedesi ve babasından kalan ağaçlardan hala hasat yaptığını aktaran Nuret Arslan, "Bu sene zeytin çoktu ama yağmurdan dolayı zeytinde verim çok az. Önceki senelerde 3'e 1, 4'e 1 yağ alınırken bu sene zeytinyağ fabrikalarında 10'a, 9'a, 8'e 1 gibi rakamlar görülüyor. Dedemden, babamdan kalan zeytinleri topluyorum. Benim de diktiğim ağaçlar var ama ata dede zeytini dedikleri ağaçlardan hala ürün alabiliyorum. Bu zeytin normalde 3'e 1, 4'e 1 yağ verirken bu sene 6'ya, 7'ye, 8'e 1 veriyor" diye konuştu.