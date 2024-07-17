Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Konya'da 35 yıldır faaliyet gösteren sanayi kuruluşu Pakpen yaşadığı ekonomik krizi atlatamadı. Yıllık 250 bin ton plastik, 650 bin ton yalıtım malzemesi üreten şirket resmen iflas etti. Pakpen'in kurucusu Mehmet Tuza şirketi ayakta tutabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupta "Burası üretime devam etsin. Ben ceketimi alıp çıkarım" ifadelerini kullanmıştı.

17.07.2024 13:31
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İstanbul Sanayi Odası verilerine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşları arasına giren, Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından Pakpen iflas etti.

DEV ENTEGRE TESİSLERİNE SAHİPTİLER

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 300 bin metrekarelik entegre tesisleri en büyük kuruluşların başında yer alan Pakpen, kapı, pencere, boru, bahçe ve PVC gibi bir bina için gerekli olan birçok malzemeyi bir arada üretebiliyordu.

Yıllık 250 bin ton plastik, 650 bin metreküp yalıtım malzemesi, günlük 1000 adet kompozit oda kapısı üreten 35 yıllık sanayi devi Pakpen, tüm uğraşlarına rağmen ekonomik krizden kurtulamadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP YAZMIŞTI

Pakpen'in kurucusu merhum Mehmet Tuza, şirketin ayakta kalması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmıştı. Tuza "Burası üretime devam etsin. Ben ceketimi alıp çıkarım" ifadelerini kullanmıştı.

Pakpen, Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 50'ye yakın ülkeye ihracat yaparak adını duyurmuştu. Pakpen'in Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde yer alan fabrikası ve idari binası Konyalı firma Bagen'e satıldı. Pakpen'den 1800 işçinin haklarını alamadığı belirtildi.

Plastik, Pakpen, Konya, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet burak: daha baslangic nice buyuk şirketler iflas edicek 20 5 Yanıtla
  • Derviş: köklü inşaat malzemeleri üreten firma nın iflas etmesi bir şeylerin yürütülmesini dayanır fabrik a yönetiminin beceriksizliği dir ve ya yolsuzluk vardır içeride 9 8 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Yazık..çok yazık.. 2 3 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Hep ekonomi büyüdüğü açıklanıyor Büyük şirketler hep zarar ettiklerini beyan ederler ağlarlar servete %de %her yıl katarlar öyle yapıyorlar ki devlet para versin vergiyi silsinler böyleleri çook 4 1 Yanıtla
  • İsmail Karasu: Bilmeden konuşmayın! Pakpen pandemiden önce iflas etti, yönetim ve yatırım hatalarından! 1 1 Yanıtla
  • Oooo: Özelleştirmelerle İmar barışlarıyla Bedelli askerliklerle yiterek bugüne geldik. Deniz bitti 1 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Bu kadar methiye dizin şöyle büyük böyle büyük şöyle ihracat yapıyor böyle üretim yapıyor sonuç işçiler alacaklarını alamadı battı kağıttan kaplanlar ama her şeyi sisidigimuz gibi bunlarida sisiriyoruz netice beş para etmez şirket calisanlarini hakkini bile ödeyemeyen Türkiye nin beş yüzüne giren batık firma 1 0 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray: reis sağolsun 0 0 Yanıtla

13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
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