Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu, NFT'ye dönüştürüldü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu, NFT'ye dönüştürüldü

21.05.2022 10:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu, NFT'ye dönüştürüldü

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü bildirdi.

Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu, Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi. Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden dijital gençlerin bakanı Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik ediyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu, NFT'ye dönüştürüldü - Son Dakika


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