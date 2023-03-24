7500 TL'nin üzerindeki maaşlara zam var mı? AK Partili Elitaş'tan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında en düşük emekli maaşına zam yapacakları müjdesini verdi. Erdoğan "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdesi sonrası hazırlanacak düzenlemeyle 5500 lira olan en düşük emekli aylığı 7500 liraya çıkacak. Böylece emekli aylıklarına yüzde 36,4 oranında zam yapılmış olacak.
Erdoğan'ın müjdesini verdiği en düşük emekli maaşını 7500 TL'ye yükseltecek düzenleme bugün Meclis'e geldi. Haftaya yasalaşacağı açıklanan düzenlemeyle ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş gündemdeki bir tartışmayla ilgili soruya da yanıt verdi.
Bir gazetecinin "7500 TL'nin üzerinde olan emekli maaşlarına da zam yapılacak mı?" sorusuna AK Partili Elitaş, "Konuyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmayacak" cevabını verdi.
AK Partili Elitaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olacak. 11 milyon vatandaşın bu düzenlemeden yararlanacağını düşünüyoruz. Bağkur'dan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SSK'dan en düşük emekli aylığı 5 bin 500 alanlar sayın Cumhurbaşkanımızın 2 gün önce verdiği müjde çerçevesinde 7 bin 500 liraya çıkacak. En çok bundan faydalanacak olanlar SSK'lılar, Bağkur'lular olacaklar.
Bu sene emekli olacağını planladığımız 2 milyon 250 bin EYT kapsamında gelen vatandaşlarımız da 5 bin 500 lira emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da rakamı 7 bin 500 liraya çıkmış olacak. 11 milyona yakın bir vatandaş bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyon kısım sanırım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. 7 bin 500 liranın altında kim varsa 7 bin lira alanda 7 bin 500 liraya 5 bin 500 alanda 7 bin 500 liraya çıkmış olacak."
Son Dakika › Ekonomi › 7500 TL'nin üzerindeki maaşlara zam var mı? AK Partili Elitaş'tan yanıt geldi - Son Dakika