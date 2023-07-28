IDEF'ten dünyaya meydan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de müjdeyi daha duyurdu: KAAN yıl sonu havada - Son Dakika
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IDEF'ten dünyaya meydan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de müjdeyi daha duyurdu: KAAN yıl sonu havada

28.07.2023 15:22

İDEF'23 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın kapanış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya meydan okuyup bir de müjde verdi. 21 yılda birçok ambargoya maruz kaldıklarını belirten Erdoğan, "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. Erdoğan ayrıca Milli Muharip Uçak KAAN'ın yıl sonunda havada olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 21 yılda birçok ambargoya maruz kaldıklarını ancak savunma sanayiinde hedefin tam bağımsız Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, bir de müjde verdi. Erdoğan, "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. 3 ay önce hangardan çıkarttığımız Kaan'ı yıl sonunda havada da göreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Salı günü başlayan ve 4 gün süren fuarımıza ilgi oldukça yüksek. İDEF'23 sektöre damgasını vurmayı başardı. Küresel bir markaya dönüşmüştür. Katılımcı ve firma sayısının yanı sıra ürünlerimizin genişleyen yelpazesi de teyit ediyor. 189 heyeti temsilen 741 heyet üyesi iştirak etti. Yüzde 15'i yabancı olmak üzere yüz binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan İDEF sektöre yine damga vurdu. İDEF, sektörün kalbinin attığı küresel bir markaya dönüşmüştür.

"İDEF'İ SIÇRAMA TAHTASI HALİNE GETİRECEĞİZ"

5 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi. 120 tanıtım programı ve sözleşme imza töreni düzenlendi. Pek çok temasa görüşmeye fuarımız vesile oldu. Tüm firmalarımızın adeta bir akıncı ruhuyla işine ve projesine dört elle sarılmasını bekliyorum. Hedeflerimize odaklanarak bir sonraki İDEF'i yeni bir sıçrama tahtası haline getireceğiz.

"DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI YÜZDE 20'LERE KADAR DÜŞÜRDÜK"

21 sene önce hayali dahi kurulamayan nice başarıya, zafere, fuarda bugün tanıtılan ürüne imza attık. Savunma sanayisinde yüzde 80 oranında bir ülke devraldık. Askerinin polisinin kullandığı silahları dahi ithal eden bir Türkiye vardı. Gün oldu, terörle mücadele için istediğimiz bir İHA'yı bile vermediler. Tabancayı bile bize vermediler. Bize tabanca vermeyenlere biz şimdi kendi Canik tabancalarımızı veriyoruz. Savunma sanayinde attığımız kararlı ve cesur adımlarla bize ve ülkemize yakışmayan bu tabloyu tersine çevirdik. Dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere kadar düşürdük.

"SENE SONU 6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFLİYORUZ"

İHA ve SİHA teknolojisinde geldiğimiz konum zaten biliniyor. Akıncı ve Aksungur ile bir üst lige taşıdık. Kızılelma ile bu alanda çığır açacağız. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden de bir tanesiyiz. Yalnızca gemileri yapmakla kalmıyoruz, içerisindeki silah sisteminden radar sistemlerine kadar birçok geliştirmeyi de kendimiz yapıyoruz. Milli Teknoloji hamlesiyle savunma sanayisine yatırım yapmayı cazip hale getirdik. 2002 yılında sadece 57 firmamız savunma sanayinde faaliyet gösterirken bugün bu sayı 2 bin 500 oldu. Ciro rakamımız 12 milyar doları aştı. AR-GE harcamamız 49 milyon dolardan 2 milyar dolara yükseldi. İhracatımız geçen sene 4,5 milyar dolarla rekor kırdı. Yetmez, daha da artacak. Sene sonunda 6 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz.

"KAAN YIL SONU HAVADA"

Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemiz savunma sanayi işbirliklerinde de Türkiye modelini geliştirmiştir. Biz orta ve uzun vadeli ortaklıklar kurmanın derdindeyiz. 3 ay önce hangardan çıkardığımız KAAN yıl sonu havada olacak. Hedefimizi savunma sanayiimizin ekosisteminin geliştirilmesi olarak belirledik."

YORUMLAR (2)
  • Azat Deniz: Seçimde havada oylar için Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Kaan havada zamlar kapıda Cevap Yaz 55 13 Yayından Kaldır
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Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: IDEF'ten dünyaya meydan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de müjdeyi daha duyurdu: KAAN yıl sonu havada - Son Dakika
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