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Dediği olmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı! Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı "Ocakta enflasyon eksiye düşecek" demişti - Son Dakika

Dediği olmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı! Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı "Ocakta enflasyon eksiye düşecek" demişti

05.02.2022 00:46

Önceki haftalarda ''Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum'' diyen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, enflasyon yüzde 48,69'a çıkınca sözlerine açıklık getirdi. Aşan ''Maliyet şoklarına uğratacak hareketlerin olmayacağını bekliyordum. Orada da aslında birçok kişinin beklemediği bir takım gelişmeler oldu. Asıl bize gösterge olacak şey şubat ve mart enflasyonudur demiştim. Tamamen kişisel görüşlerimdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, geçtiğimiz haftalarda, ''Aralık ayı geleceğe dair enflasyon beklentileri açısından baz alınacak bir ay değil. Aralık ayında fiyatlamalar içinde ciddi köpük olmuştu. Kurun bu seviyelerde devam ettiği ortamda fiyat düzeltmelerinin etkisiyle ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum. Tasarruf sahipleri ocaktaki negatif enflasyonu da dikkate almasınlar, o da baz etkisiyle olacaktır. Şubattan sonraki enflasyon önümüzdeki döneme dair enflasyon beklentisini belirleyecek dönem olacak'' yorumunda bulunmuştu.

"ASIL GÖSTERGE ŞUBAT VE MARTTA"

TÜİK'in, 2022 yılı ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 48,69'a yükseltmesinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Bloomberg HT'ye konuştu.

Asıl göstergenin şubat ve mart aylarındaki enflasyon olduğunu söyleyen Aşan, '''Yüksek bir enflasyon sonrası ne yönde veya hangi araçlarla olduğundan bağımsız olarak söylüyorum gelen bir müdahale ve hemen izleyen ayda ya da belki bir ay sonra negatif enflasyonu görüyoruz çünkü baktığınızda Türkiye'de kurun fiyatlara geçişkenliği başka ülkelerle karşılaştırdığınızda çok hızlı gerçekleşiyor. Bu aralık ayında yaşadığımız artış da çok sıra dışı bir artış olduğu için yine benzer bir tablonun olabileceğinden hareketle bunu söyledim. Bir de şunu ekleyeyim; daha önceki konuşmamızda şunun üzerinde çok durmuştum. Aralık enflasyonu büyük ihtimalle çok yüksek gelecek. Kurun geri gelmesi ve bunun baz etkisiyle ocak enflasyonu negatif gelebilir ama bireylerin ne aralık ayını ne de ocak ayını enflasyona dair beklentilerini belirlerken dikkate almamalarının doğru olacağını söylemiştim. Dolayısıyla asıl bize gösterge olacak şey şubat ve mart enflasyonudur demiştim. Biraz üzerinde durmamın sebebi buydu.'' ifadelerini kullandı.

"KİŞİSEL GÖRÜŞLERİMDİ"

Söz konusu yorumun kişisel görüşleri olduğunu kaydeden Aşan, ''Bu gelişme bir ihtimal benim daha yüksek olacağını tahmin ettiğim Şubat ve Mart enflasyonun bir anlamda öne çekilmiş hali olabilir ama bunu da önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Şunu da söyleyeyim o gün de belirttiğim üzere bunlar benim tamamen Göksel Aşan olarak kişisel görüşlerimdi'' ifadelerini kullandı.

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Göksel Aşan, Enflasyon, Finans, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dediği olmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı! Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı 'Ocakta enflasyon eksiye düşecek' demişti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dediği olmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı! Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı "Ocakta enflasyon eksiye düşecek" demişti - Son Dakika
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