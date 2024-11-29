DeFacto, Bağdat'ta 25. Mağazasını Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

DeFacto, Bağdat'ta 25. Mağazasını Açtı

DeFacto, Bağdat\'ta 25. Mağazasını Açtı

DeFacto, Irak'ın Bağdat kentindeki Jadriya Mall'da 25. mağazasını açarak büyümesini sürdürüyor.

29.11.2024 10:50
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DeFacto, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Jadriya Mall'da yeni mağaza açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülkedeki büyümesini sürdüren DeFacto, 25'inci mağazasını Bağdat'ta müşterileriyle buluşturdu.

Ev giyiminden ayakkabıya, aksesuardan iç giyime kadar birçok farklı kategoride binlerce ürünü bir arada sunan DeFacto, müşterilerinin tek bir noktada tüm ihtiyaçlarını karşılayabilme anlayışıyla yeni mağaza yatırımlarını sürdürüyor.

DeFacto, Bağdat'ta açtığı yeni mağazasıyla ülkede bulunduğu nokta sayısını 25'e yükseltti.

DeFacto'nun 1,136 metrekarelik yeni mağazasında kadın, erkek, çocuk ve bebek kategorilerindeki giyim, aksesuar ve ayakkabı gibi binlerce ürünü müşterilerinin beğenisine sunulacak.

Asya'dan Avrupa'ya kadar 6 farklı kıtada milyonlarca kullanıcının hayatına dokunan DeFacto, yurt içi ve yurt dışı mağazalarına yenilerini eklemeye devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi DeFacto, Bağdat'ta 25. Mağazasını Açtı - Son Dakika

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