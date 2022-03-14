Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın! - Son Dakika
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Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın!

14.03.2022 11:37

Seyyar tezgah kullanarak iktidara seslenen Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Zamları geri çekin. Siz zam yaptıkça bu millet çözüm bulacak. Artık bundan sonra araç bu. Eğer daha fazla ileri giderse at arabasına bineceğiz" dedi

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, akaryakıta arka arkaya yapılan zamları kar yağışı altında 3 tekerlekli bisikletli tezgaha binerek protesto etti. İktidara seslenen Enginyurt, "Zamları geri çekin. Siz zam yaptıkça bu millet çözüm bulacak. Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz" dedi.

Seyyar tezgah üstünden iktidara seslenen Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Zamları geri çekin. Siz zam yaptıkça bu millet çözüm bulacak. Artık bundan sonra araç bu. Eğer daha fazla ileri giderse at arabasına bineceğiz" dedi.

"YENİ ARACIMIZ TÜRKİYE'YE HAYIRLI OLSUN"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Cemal Enginyurt, "Zamlar artık canımızı yaktı. Yeni çareler üretiyoruz. Milletin gidecek hali kalmadı. Çözüm belli. Yeni aracımız Türkiye'ye hayırlı olsun. Milleti bu tür araçlara binmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Enginyurt, "Siz zam yapmaya devam edin. Biz çare bulmaya devam edeceğiz. Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Ekonomi Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın! - Son Dakika
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