DENİB Akademi, dünya ticaretini etkileyen büyük trendleri ve ihracat stratejisini belirleme eğitimi verdi.

DENİB Akademi'nin yeniden yapılandırılması neticesinde oluşturulan akademi girişimci faaliyetleri çerçevesinde eğitim programlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu eğitim faaliyetlerimiz kapsamında "Dünya Ticaretini Etkileyen Mega Trendler ve İhracat Stratejisi Belirleme Eğitimi" Denizli İhracatçılar Birliği Hizmet Binasında düzenlendi. Gelişmenin küresel, sürekli ve makro ekonomik güçleri olan büyük trendler, işletmeleri, ekonomiyi, toplumu, kültürleri ve kişisel yaşamları etkileyerek geleceğin dünyasını ve artan değişimi tanımlıyor.

Eğitmen Dr. Fedai Uzun tarafından gerçekleştirilen eğitim programında üretim ve ticarette izlenmesi gereken büyük trendler, büyük trendlerin stratejiye yansımaları, ihracat stratejisi oluşturmanın aşamaları ve pazar izleme sistemi gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.

Büyük resme bakıldığında değişimlerin tüketici davranışlarını ne şekilde etkilediği ve ihracat stratejisi belirlenirken dikkat edilmesi gereken birçok önemli detay en ince ayrıntısına kadar ele alındı. Eğitim, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. - DENİZLİ