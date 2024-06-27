Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk

Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank\'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk

Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.'nün daha önce gündem olan aynı bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın yöntemiyle 200 milyonluk dolandırıcılık yaptığı iddiaları üzerine bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş, incelemelerin sürdüğünü belirterek ''Biz biraz günah keçisi olduk. Birçok bankada karşılaşılan benzer işlemler basında yer bulmazken bizimle ilgili en küçük gelişme enteresan şekilde sosyal medyada yer buluyor.'' dedi.

27.06.2024 21:52
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Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkındaki "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddialarına ilişkin, "Şu ana kadar ki incelemelerde henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber Teftiş Kurulumuz inceliyor. İncelemelerin önümüzdeki haftanın başına kadar sonuçlanacağı kanaatindeyim." dedi.

"KARA PARA YÖNÜNDEN DE ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Ateş, Hamburg'da gazetecilerle düzenlediği sohbet toplantısında, DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkındaki dolandırıcılık iddialarıyla ilgili konuştu. Ateş, 2002'de satın aldıkları Tarişbank'ın çalışanlarının yüzde 90'ından fazlasıyla yollarına devam ettiklerini, Hatice Ö'nün de bir Tarişbank çalışanı olduğunu hatırlattı.

Hatice Ö'nün "annesi ve kendisinin sağlık sorunları nedeniyle borçlu olduğunu" söylediğini öğrendiklerini aktaran Ateş, şöyle devam etti:

"Söz konusu olayla ilgili haberleri buradan takip ediyoruz. Şu ana kadarki incelemelerde henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber Teftiş Kurulumuz inceliyor. Savcılığa, mali polise bilgi verdik. Kara para yönünden araştırılması da gerekiyor. Aynı inceleme sürecini önceki olayda da yapmıştık (Seçil Erzan olayı). Bu ilk olay çıktığında ilk 2-3 saatlik araştırmamız sonucu, müştekilerin verdikleri paralarla ilgili de kameralarımızda bir kayda ya da borç-alacak kaydına rastlamadığımız için zaten bunun bir saadet zinciri olduğu hissiyatı başta uyanmıştı. Gerek BDDK gerek savcılık gerekse bilirkişi bizi teyit etti.

"RAKAMLAR VE İDDİALAR TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ"

Mevcut olayda ise inceleme sürdüğü için henüz bir dolandırıcılık vakası mı ya da zimmet mi bir değerlendirmede bulunamıyorum. Fakat şunu söyleyebilirim ki sosyal medyaya yansıyan rakamlar ve iddialar tamamen hayal ürünü. Teftiş Kurulumuzun bize ilettiği rakamlar ile söz konusu haberlerde yer alan rakamlar arasında dağlar kadar fark var. Yine isimleri kullanılan iş insanları ile de herhangi bir bağlantı görülmemiş olup bunun da üretilmiş olduğu anlaşılmaktadır. İncelemelerin önümüzdeki haftanın başına kadar sonuçlanacağı kanaatindeyim."

Ateş, zimmet ve dolandırıcılık olaylarının dünyanın her yerinde olduğunu, bu nedenle bankaların milyon dolar primler ödeyerek bu tür zararlarını teminat altına aldığını, sigorta poliçeleri yaptırdığını anlattı.

"BİZ BİRAZ GÜNAH KEÇİSİ OLDUK"

Hakan Ateş, şubelerde teftişlerin yılda bir, bazı şubelerde ise iki yılda bir olabildiğini aktararak, diğer bankalarda da bu tür olaylar yaşandığını kaydetti.

Ateş, "Biz biraz günah keçisi olduk. Birçok bankada karşılaşılan benzer işlemler basında haber olarak yer bulmazken bizimle ilgili en küçük gelişme enteresan şekilde sosyal medyada yer buluyor." dedi.

"DENETİMLER SIKLAŞTI"

Dünyanın hiçbir yerinde bir şube müdürünün elden para almayacağını, böyle bir yetkisi de bulunmadığını ifade eden Ateş, "Son olaydan sonra bankada denetimler sıklaştı. Bunun sonucu olarak da daha sonraki dönemlerde ortaya çıkması muhtemel olan vakaların üst üste tespiti sağlandı. Bir şeyler var ama ne olduğunu henüz tam biz de bilmiyoruz. Savcılığa bildirdik, iddiaları araştırıyoruz. Şube Müdürü'nün ise şu anda hastanede olduğu bilgisi tarafımıza iletildi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Doğru söylüyor. Bir şeye taktı mı bu medya pişirip pişirip önüne getiriyor aynı şeyleri. Sanki başka banka yok. İlgi çekiyor çünkü. Neyse banka da bu sayede iyi reklam yaptı. Ne demişler reklamın iyisi kötüsü olmaz! 4 4 Yanıtla
  • ali öztürk: Her babkada, hatta her işyerinde her meslekte olıyor butür şeyler malesef. Gerçekten sadece bu bankanın sürekli haber yapılmasının nedenini anlamak zor.... 3 4 Yanıtla
    Hallo Zusammen: Neden hep sahtecilik dolandırıcılık ahlaksizlik bizim halkımız yapıyor acaba 1 1
  • islam Bulut null: enerjiiiiiiiiii 6 ay sonra serbest 1 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Bankalar zaten büyük dolandırıcı babkada çalıştım toplantılarda müşteriyi nasıl daha çok yolarız diye toplanılıyordu! Hesap unutulan 1-2 liradan milyon. Milyon kar kalıyordu. Bankalar hükümeti bile tehdit ediyor. Bir kredi geri çağırma ile finansal kriz yapılabiliyor. Kredi kartlarını çöpe atın cebiniz para görür tecrübe ile sabit 0 0 Yanıtla
  • ismail engin oruncak: Denizbank a iş için müracaat ettim :) 0 0 Yanıtla

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