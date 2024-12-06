DenizBank'ta Yönetim Değişikliği - Son Dakika
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Ekonomi

DenizBank'ta Yönetim Değişikliği

DenizBank\'ta Yönetim Değişikliği

Hakan Ateş, DenizBank Genel Müdürlüğü'nden ayrıldı; yerine Recep Baştuğ atandı.

06.12.2024 18:29
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Emirates NBD, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in görevinden ayrılacağını ve bankanın yeni genel müdürü olarak Recep Baştuğ'un atandığını duyurdu.

Hakan Ateş, Denizbank Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı. Ateş'in yerine genel müdür olarak Recep Baştuğ atandı. Emirates NBD'den yapılan açıklamada, "27 yıl süresince gösterdiği olağanüstü liderliğin ardından Hakan Ateş DenizBank Genel Müdürlüğü görevinden ayrılıyor. Ateş, Emirates NBD bünyesindeki çalışmalarını DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam ettirecek. Ateş, 1997 yılında DenizBank'ın Kurucu Başkanı olarak göreve başladığı günden bu yana Bankanın başarısında önemli bir rol oynadı. Onun liderliğinde DenizBank, Türkiye'nin önde gelen finansal kuruluşlarından biri haline gelip, dijital bankacılık ve inovasyon alanlarında sektörünün öncüsü oldu. Bu geçiş sürecinin ardından, Recep Baştuğ, 1 Ocak 2025 itibarıyla DenizBank Genel Müdürü olarak Ateş'in görevini üstlenecektir. Baştuğ, 35 yıllık bankacılık kariyeri boyunca edindiği liderlik ve sektör deneyimiyle söz konusu göreve büyük bir birikimle gelmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Emirates Nbd, Recep Baştuğ, Hakan Ateş, Denizbank, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DenizBank'ta Yönetim Değişikliği - Son Dakika

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