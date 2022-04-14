Denizlerde av yasağı başlıyor, balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Denizlerde av yasağı başlıyor, balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Kozlu Su Ürünleri Başkanı Ergün Kayhan;

"Av yasağı sezon yarın itibariyle başlıyor. Sezon iyi geçmedi, önümüzdeki yıldın umutluyuz"

ZONGULDAK - 2021 2022 balık sezonu bu akşam itibariyle sona eriyor. Sezondan umduğunu bulamayan balıkçılar yeni sezon hazırlıklarını şimdiden başladı. Geçen yıl bin ton balık çıkartılan limandan bu yıl ise 500 ton balık çıkartılarak tezgahlara getirildi.

2021 2022 balık sezonu bu akşam itibariyle sona eriyor. Balığın az olması nedeniyle sezondan umduğunu bulamayan balıkçılar sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Her sene limandan bin ton balık çıkarken bu sezon 500 ton balık çıktığı öğrenildi.

Sezonun iyi geçmediği ifade eden Kozlu Su Ürünleri Başkanı Ergün Kayhan, "2021- 2022 sezonu kıyı balıkçılığı açısından iyi geçmedi. Fakat endüstriyel balıkçılık açısından mükemmel geçti. Palamut hariç diğer balıklar çok güzel oldu. Sürdürülebilir balıkçılık kıyıdan başladığı için çok fazla olmadı. Türkiye genelin 16 bin kıyı balıkçısı var. Bu sene kıyı balıkçılığı güzel olmadı. Bu sene enflasyon olduğu için halkımız hamsiyi pek yiyemedi. Hamsinin fiyatı çok pahalıydı, azdı sofraya yansımadı. Hamsi ve istavrit kasası 300 liradan gitti. Palamut pek olmadı, bu sezon kıyı balıkçılığı açısından iyi geçmedi diyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

"Hamsi ve Çinakoptan çok umutluyduk"

Hamsi ve Çinakoptan beklenen kadar çok olmadığını ifade eden Kozlu Su Ürünleri Başkanı Ergün Kayhan, "Çinakop bir sene olur bir sene olmaz. Çinakop Lüfer hiç olmadı. Bu sene istavrit oldu hala istavrit var ama oda 30-40 liradan satıldı. Hamsinin erken başlaması v biyolojik gelişimini tamamlamadan sofralara yansıdı. O da fazla olmadı" dedi.

Yeni sezondan umutlu olduklarını söyleyen Kozlu Su Ürünleri Başkanı Ergün Kayhan, "Verimli bir sezon olmadı gelecek sezondan umutluyuz. Çok verimli bir sezon olmadı. Sezon yarın bitiyor önümüzdeki sezonun hazırlarına şimdiden başlıyor. 2021 2022 sezonu çok iyi geçmedi. Bu sene hava şartları yağmur kar oldu inşallah yeni sezonda halkımıza uygun ve ucuz balık yedireceğiz" şeklinde konuştu.