Denizli'de Konut Satışları Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Konut Satışları Artışta

Denizli\'de Konut Satışları Artışta

Denizli'de Şubat 2024'te konut satışları 1.476 adede çıkarak geçen yıla göre 260 adet arttı.

14.03.2025 12:23
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı konut satış istatistiklerine göre, Denizli'de geçen yıl Şubat ayında konut satışı bin 216 adet iken, bu yıl aynı ayda 260 adet artarak bin 476 adet oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Yabancılara Şubat ayında bin 457 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında azalarak bin 457 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu.

Denizli'de konut satışları azaldı

Türkiye genelinin ortalamasında olduğu gibi Denizli'de de konut satışları geçen yılın Şubat ayına göre artış gösterdi. Denizli'de 2024 yılının Şubat ayında konut satışı bin 216 adet iken, bu yıl aynı ayda 260 adet artarak bin 476 adet oldu.

Ege Bölgesi'nin diğer illerinden Manisa'da satışlar 2024 yılının Şubat ayına göre bin 534 iken bu yıl bin 827, Afyonkarahisar'da 673 iken bu yıl 834, Aydın'da bin 941 iken bu yıl 2 bin 77, Uşak'ta 407 iken bu yıl bin 372, İzmir'de 5 bin 168 iken bu yıl 6 bin 899, Kütahya'da 469 iken bu yıl 592, Muğla'da bin bin 529 iken bin 698 adet olarak gerçekleşti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Konut Satışları Artışta - Son Dakika

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