Denizli İhracatı Eylül\'de Yüzde 5,3 Arttı

Ekonomi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli ihracatının geride bıraktığımız Eylül ayında yüzde 5,3 artışla 401 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Açıklanan Eylül ayı ihracat verilerini değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Ülkemiz ihracatı yüzde 1,8 azalarak 22 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 5,3 artışla 401 milyon dolar oldu. Böylelikle Denizli ihracatı yıl içinde ikinci kez 400 milyon dolar sınırını aştı ve 2024'teki en yüksek ikinci aylık ihracat olarak kayıtlara geçti. Denizli ihracatı 9. sıradaki yerini eylülde de korudu. Ocak-Eylül döneminde Denizli ihracatı yüzde 2,7 artışla 3 milyar 270 milyon dolar seviyesine ulaştı. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise eylülde yüzde 11 artışla 310 milyon dolar oldu" dedi.

Önde gelen sektörlerde ihracat görünümü

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve iklimlendirme sektörlerindeki artışların dikkat çekici olduğunu belirten Memişoğlu, "Eylül ayında Denizli ihracatını sektörel olarak ele aldığımızda; tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 2,5 azalışla 123 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 14 artışla 82 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 5,9 artışla 52 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 9,2 artışla 29 milyon dolar, madencilik ihracatının yüzde 10,9 artışla 23 milyon dolar olduğunu belirtebiliriz. Eylülde ihracatını yüzde 83 oranında artırarak 7,4 milyon dolar taşıyan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörü ile ihracatını 3 katına yakın artırmayı başaran ve 2 milyon dolara ulaştıran iklimlendirme sektörü dikkat çekti" diye konuştu.

Lider ülke İngiltere

En fazla ihracat yapılan ülkeler hakkında bilgiler veren Memişoğlu, "Yunanistan ve Fas'a ihracatta üç haneli artışlar yaşandı. Eylül ayı ihracat verilerini ülke bazında incelediğimizde, ilimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 25,8 artışla 57 milyon dolar olarak kaydedildi. Ardından gelen ABD'ye ihracatımız yüzde 14,9 azalışla 37 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 6,2 artışla 31 milyon dolar, Almanya'ya ihracatımız yüzde 17,1 azalışla 29 milyon dolar, Hollanda'ya ihracatımız yüzde 32,3 artışla 21 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'nın uzun bir aradan sonra ilk 3'te yer almamasını dikkat çekici olarak belirtebiliriz. Özellikle bu ülkedeki talep cansızlığı, ihracat verilerine de doğruda yansımış görünüyor. Yılın ilk 9 aylık döneminde Denizli'den toplam 178 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Eylülde Denizli'den Yunanistan'a olan ihracat yüzde 306 artışla 15,6 milyon dolar, Fas'a olan ihracat yüzde 454 artışla 10,2 milyon dolar olarak kaydedildi" ifadelerini kullandı.

"DENİB olarak Marmomac Fuarı'na katılım sağladık"

24-27 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Marmomac Fuarı'na 40 metrekarelik info stant ile katılım sağladıklarını anımsatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Fuarda Denizlili 28 firmamız katılımcı olarak yer aldı. Denizli İhracatçılar Birliği olarak hem üye firmalarımızın yanında olduk hem de doğaltaş sektörümüzle ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Bilindiği gibi, Denizli yıllık 215 milyon dolar işlenmiş doğal taş ihracatıyla bu grupta ülkemizde lider konumda. Öte yandan, Marmomac Fuarı'nda Confindustria Marmomacchine Onursal Başkanı ve dünya doğaltaş sektörünün önemli isimlerinden biri olan Flavio Marabelli ile bir araya gelerek ikili işbirliği fırsatlarını masaya yatırdık ve sektörümüzün ihracatını daha üst noktalara taşımak için karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" - DENİZLİ