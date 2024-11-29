Denizli'nin Dış Ticaretinde Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'nin Dış Ticaretinde Artış

Denizli\'nin Dış Ticaretinde Artış

2024 Ekim'de Denizli'nin ithalatı %39, ihracatı %14 arttı; genel ticaret verileri açıklandı.

29.11.2024 13:11
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2024 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ekim ayında genel ticaret sistemine Denizli'nin ithalat ve ihracatı arttı.

Denizli'nin 2024 Ekim ayında 2023 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 39 artarak 211 bin 170 dolar, ithalat da yüzde 14 artarak 384 bin 891 dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat aynı kalarak 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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