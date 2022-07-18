Destici'den bomba "asgari ücret" sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor - Son Dakika
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Destici'den bomba "asgari ücret" sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor

18.07.2022 17:28
Destici'den bomba "asgari ücret" sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor

Asgari ücrete gelen ara zam sonrası bazı işverenlerin, çalışanların banka hesabına yatırdığı 5500 TL'den sigorta primi olarak 1500 lirayı elden geri alarak temin ettiklerini öne süren Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, "Bu konu denetim zafiyetinin bir sonucudur. Bu meseleyi her merciye taşıyacağımı da buradan bir kere daha ifade ediyorum" dedi.

Samsun'da BBP İl Başkanlığı'nda partililerle buluşan Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"İŞVEREN 1000 LİRASINI, 1500 LİRASINI GERİ ALIYOR"

Asgari ücretle çalıştırılan bazı vatandaşların haksızlığa maruz kaldığını ifade eden Destici, "Bazı işverenlerin sigorta primi asgari ücret üzerinden yatırılan bazı çalışanlarımıza asgari ücretin altında bir maaş ödediğini duyduk maalesef. Asgari ücret 5 bin 500 lira ama çalışanına 4 bin lira ya da 3 bin 500 lira veriyor, bankaya 5 bin 500 lira yatırıyor daha sonra çalışanından 1000 lirasını, 1500 lirasını geri alıyor. Bu konu denetim zafiyetinin bir sonucudur. Bu tür denetimlerin daha da sıklaştırılması ve asla buna müsaade edilmemesi, çalışan kardeşlerimizin hakkının yenmemesi, alın terinin karşılığı neyse devlet ne açıklamışsa asgari ücret olarak işçi çalıştıranlar en az o ücreti işçisine vermekle yükümlüdür. Bu meseleyi her merciye taşıyacağımı da buradan bir kere daha ifade ediyorum" dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI

Açıklamasının devamında emekli maaşlarında 2021 ile 2022 yılı kıyaslandığında yüzde 100'e yakın bir artışın olduğunu dile getiren Destici, "Bazı emeklilerde bu oran yüzde 100'ü de aşmış durumda. Enflasyon oranının da üzerinde bir artış verildi lakin hayat pahalılığının yüksekliğinden dolayı özellikle tek maaş alan emeklilerimiz çok zorlandıklarını haklı olarak ifade ettiler. Aynı şey tek maaşla çalışan asgari ücretlilerimiz için de geçerli. Bununla ilgili BBP olarak teklifimiz, madem 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından TÜRK-İŞ tarafından nasıl asgari ücret tespit komisyonu bir asgari ücret belirliyorsa o zaman açlık ve yoksulluk sınırı da oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlensin ve bu tartışma bitsin. Buna göre de bir hane geliri planlaması yapılsın." şeklinde konuştu.

"DEVLET O HANEYİ KORUMALIDIR"

Son olarak devletin tek maaş giren haneleri koruması gerektiğini ifade eden Destici, şöyle devam etti: "Öyle ailelerimiz var ki 4 kişilik bir ailenin dördü de çalışıyor, eve dört maaş giriyor. Bazı ailelerimiz de var eve tek maaş giriyor ve o aileye maaş en düşüğünden giriyorsa o zaman devletin yapması gereken o haneyi korumak olmalı ve o geliri asgari açlık sınırının üzerine yükseltmelidir."

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Destici: 'Asgari ücret denetimleri sıklaştırılmalı' Destici: 'Asgari ücret denetimleri sıklaştırılmalı'

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Son Dakika Ekonomi Destici'den bomba 'asgari ücret' sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Destici'den bomba "asgari ücret" sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor - Son Dakika
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