Devlet desteğiyle 100 koyunluk sürü sahibi oldu - Son Dakika
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Devlet desteğiyle 100 koyunluk sürü sahibi oldu

11.06.2022 08:37
Devlet desteğiyle 100 koyunluk sürü sahibi oldu

Osmaniye'de "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde devletten destek alan yetiştirici Hakan Bolatcan, 100 koyunluk sürü sahibi oldu.

Osmaniye'de "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde devletten destek alan yetiştirici Hakan Bolatcan, 100 koyunluk sürü sahibi oldu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ile birlikte "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinden faydalanan yetiştirici Hakan Bolatcan'ı Kumarlı köyündeki çiftliğinde ziyaret etti. "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi hakkında Vali Yılmaz'a bilgiler veren Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, projeyle köyden kente göçün azaltılması, küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması, yerel koyun ırklarının sayısının arttırılması ve kırmızı et açığının kapatılmasını hedeflendiğini söyledi.

Proje çerçevesinde faizsiz 250 bin lira hayvan alım kredisi kullandığını ifade eden yetiştirici Hakan Bolatcan, krediyi sıfır faizle, 2 yıl ödemesiz ve 5 eşit taksitle aldığını söyledi.

Osmaniye'de koyun varlığını arttırmak istediklerini vurgulayan Vali Yılmaz da, "Valiliğimiz ile T.C. Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilimizde yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin başarılı olduğunu görüyoruz. Koyun üreticilerimize destek olmak istiyoruz. Bu proje ile koyun varlığımızı 155 binden 200 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - OSMANİYE

Devlet desteğiyle 100 koyunluk sürü sahibi oldu
Devlet desteğiyle 100 koyunluk sürü sahibi oldu

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Kaynak: İHA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Devlet desteğiyle 100 koyunluk sürü sahibi oldu - Son Dakika

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