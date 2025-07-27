Dijital Diş Tedavisi Hızlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dijital Diş Tedavisi Hızlanıyor

27.07.2025 12:59
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Dr. Göknur Öztürk, dijital teknolojilerin diş protez üretimini hızlandırdığını açıkladı.

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Protetik Diş Tedavisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Göknur Öztürk, dijital ağız içi tarayıcılar ve üç boyutlu yazıcıların diş protezlerinin üretim süresini kısalttığını ve hasta memnuniyetini artırdığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Göknur Öztürk, dijital teknolojilerle tedavi sürecine değinerek, ağız içi tarayıcılarla ölçü alma işleminin dijital ortamda hızla gerçekleştiğini belirtti.

Öztürk, teknolojiler sayesinde tedavi sürecinin belirgin şekilde kısaldığının bilgisini vererek, "Sürecin hızlanması, hastaların tedaviye daha kısa sürede ulaşmasını sağlarken, hasta memnuniyetini de önemli ölçüde artırıyor." ifadesini kullandı.

Bu teknolojilerin her yaştan ve farklı ihtiyaçlara sahip hastalar için avantajlar sunduğunu aktaran Öztürk, "Dijital teknolojiler sayesinde klinik ziyaret süreleri kısalıyor. Dijital ölçülerle uyumu yüksek protezler üretilebiliyor, bu da hastanın konforunu, dolayısıyla memnuniyetini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, üç boyutlu yazıcı teknolojisinin, geleneksel yöntemlere kıyasla malzeme israfını azaltıp, süreçleri hızlandırdığını anlatarak, bu teknolojinin uzun vadede hem hastalar hem de hekimler için ekonomik avantajlar sunduğunu kaydetti.

"Dijital teknolojiye uyum sağlama artık bir ayrıcalık değil, zorunluluk haline geldi"

Diş hekimliği eğitiminin de teknolojiye uyum sağladığını, üç boyutlu yazıcı ve CAD/CAM sistemlerinin üniversitelerin ders programlarına dahil edildiğini belirten Öztürk, "Dijital teknolojiye uyum sağlama artık bir ayrıcalık değil, zorunluluk haline geldi. Gelecekte tüm kliniklerde bu teknolojileri görmek mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Öztürk, dijital protez üretiminin, estetik ve fonksiyonellik açısından da önemli gelişmeler sağladığına işaret ederek, geleneksel yöntemlerde haftalar süren tedavi sürelerinin oldukça kısaldığını, bunun hem hastalar hem de hekimler için önemli bir dönüşüm olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital Diş Tedavisi Hızlanıyor - Son Dakika

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